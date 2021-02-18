YouTube TV Yeni Seçenekler Kazanıyor!

YouTube TV, kullanıcıların bir kısmını olumsuz etkileyen fiyat artışına rağmen iyi bir kullanıcı deneyimi sunmada başarılı olmaya hala devam ediyor. Bu yıl içerisinde kullanıcılara daha fazla seçenek sunulması planlanıyor fakat sunulacak olan özellikler ek bir maliyetle beraber gelebilir.

YouTube TV'nin Yeni Seçenekleri Neler Olacak?

İnsanlar, televizyon ile bağlantısını kestikçe YouTube'un sunmaya devam ettiği hizmet ve ona benzer birçok hizmet de aynı ölçüde değer kazanıyor. Bu gibi hizmetlerin daha çok tercih edilmesi, hizmet sağlayıcılarının da hizmet üzerinde daha fazla çalışmasını, kullanıcıları memnun edecek özellikler getirmesini sağlıyor.

YouTube'un hizmeti bu yıl 4K yayın da dahil olmak üzere yeni ve çok çeşitli özelliklere sahip olacak. YouTube'un yayına aldığı bir blog yazısında YouTube'un sunduğu hizmetlerin çoğuna yeni seçenekler ekleneceği duyuruldu ve bu hizmetlerin içerisinde TV de yer aldı. TV hizmetinin alacağı en iyi özellik ise hizmetin 4K desteği kazanması oldu.

Şirketin özellikleri kullanıcılarla ne zaman buluşturacağı şimdilik resmi olarak açıklanmış olmasa da duyurulan üç özelliğin de yakın bir zamanda kullanıcıların deneyimine sunulması bekleniyor. Bu özelliklerin ilki ve belki de en önemlisi, içerikleri 4K kalitesinde izlemedir. 4K yayınların sayısı hala oldukça az ancak yeni özellikle birlikte Super Bowl gibi büyük etkinlikler 4K yayın yaptıkça çok daha popüler hale gelecektir.

4K yayını da içeren bu yeni özelliklerin içerisinde yayımlanan içerikleri çevrim dışı olarak indirme seçeneği de yer alıyor. Bu özellik ilk olarak dün görüldü çünkü özellik öncelikle Android'deki TV uygulamasında kullanıma sunuldu.

Kullanıcılarla buluşturulacak bir diğer özellik, YouTube TV'nin özellikle ailelere aynı anda daha fazla cihazda kullanma olanağı verecek. Bugün hizmet aynı anda üç cihazda izlenebiliyor. Aile üyelerinin bu sınıra ulaşması muhtemelen çok sık görülen bir durum değildir ancak aile üyelerinin eş zamanlı olarak hizmeti kullanabilmesi yine de memnuniyetle karşılanacaktır.

Bu özelliklerin şu anda abonelere ne kadar ücretle sunulacağı belli değil fakat yukarıda da belirtildiği üzere özelliğin yakın bir zamanda kullanıma sunulması ile fiyatı da kesinliğe kavuşacaktır.