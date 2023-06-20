YouTube TV Açıkladı: Zen Araları Reklama Dönüşüyor

Youtube TV kullanıcıların uygulamada gezinirken reklamlar ile karşılaşmaması için geliştirilen Zen Modu'na güncelleme geliyor. Video izlerken odaklanmaya yardımcı olan mod gelen bu yeni güncellemeyle birlikte bazı değişiklere uğrayacak.

Yotube TV Zen Modu'nda Değişikliğe Gidiyor

Videoların aralarına bazı sponsorlu metinler dahil etmeye başlayacak olan Youtube Tv, kullanıcılarının seyir zevkini sekteye uğratacak. İçerik farketmeksizin herhangi bir videoda karşınıza çıkabilecek bu durum sponsor olunan firmaya ait bir reklam cümlesi içerecek.

Youtube TV yeni güncelleme konusunda ısrarcı tavrını sürdüreceği söyleniyor. Şu ana kadar, yalnızca sınırlı sayıda kullanıcı için açılan bu güncelleme ilerleyen günlerde kullanıcıların tamamına açılacak. YouTube TV'nin maddi getiri sağlama amacıyla yaptığı bu yenilik kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı merak ediliyor.