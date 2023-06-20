YouTube'un Yeni Ücretli 1080p Seçeneği Kullanıma Sunulmaya Başlandı!

YouTube, Android ve Google TV kullanıcıları için geliştirilmiş bit hızına sahip yeni bir 1080p Premium katmanını test ediyor. Daha öncelerde bunun, YouTube Premium üyelerine özel bir özellik olacağı ve videoları ekstra net kalitede sunacağını öğrenmiştik.

Yeni katman ilk olarak bu yılın başlarında birkaç kullanıcı için seçenek ortaya çıktığında görülmüştü. Özelliğin, yakın süreçte iOS kullanıcıları için de test edildiği ortaya çıktı.

1080p Premium katmanı, standart 1080p seçeneğinden daha yüksek bir bit hızı sunuyor, bu da videoların daha yüksek kalitede ve daha az ara belleğe alma ile oynatılacağı anlamına geliyor. Bu, özellikle yüksek hızlı internet bağlantıları ve büyük TV'leri olan kullanıcılar için faydalı bir özellik.

Daha Yüksek Bit Hızı Sunan Ücretli 1080p Seçeneği Geldi

Şimdi, 9to5Google tarafından Reddit ve Twitter'daki gönderilere dayanılarak bildirildiği üzere, bu özelliğin nihayet iOS'tan Android ve Google TV cihazlarına yayıldığı görülüyor. Bununla birlikte, bu özellik şu anda yalnızca birkaç seçkin kullanıcı için yayında gibi görünüyor.

Bu özelliğin Google'ın YouTube Premium aboneliklerini teşvik etmesinin bir başka yolu olduğu açık.

1080p Premium katmanının sunulması ve şimdi iOS'un ötesine genişletiliyor olması, YouTube'un kullanıcılarına mümkün olan en iyi izleme deneyimini sunmaya kararlı olduğunun bir işareti.