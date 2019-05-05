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  4. YouTube'un Aylık Kullanıcı Sayısı Dudak Uçuklatıyor

YouTube'un Aylık Kullanıcı Sayısı Dudak Uçuklatıyor

Ömer Dursun
Ömer Dursun - | Sosyal Medya

Hiç şüphesiz en popüler sosyal ağlardan biri olan YouTube, Şubat verilerine göre aylık 2 milyarı aşkın kullanıcı sayısına ulaştı. Dünya nüfusunun dörtte birinden daha fazla olan bu rakama rağmen YouTube'un reklam gelirleri istediği seviyede değil.

Cnet üzerinde sunulan rapor doğrultusunda YouTube, yeni bir dönüm noktasına ulaşmayı başarmış durumda. Aylık olarak 2 milyardan fazla izleyici sayısını yakalayan video platformu, yine de istediği reklamveren sayısına varamadı. Konu hakkında konuşan YouTube CEO'su Susan Wojcicki, platformun revize sürecine girdiğini söyledi.

YouTube'un çatı şirketi olan Alphabet'in kazanç ivmesi de YouTube'un gelirlerinden dolayı yavaşlamış durumda. YouTube aylık kullanım rekorları kırıyor olmasına rağmen AT&T ve Disney gibi şirketlerin geçici olarak platformdan reklamlarını çekmesi maddi beklentileri zora sokuyor. Çocuklar için uygun olmayan ve politikaları çiğneyen videolardan dolayı başı belada olan YouTube, 2 milyar kullanıcıyı idare etmekte zorlanıyor.

"Agresif Kararlar Almak Zorunda Kaldık"

CEO Wojcicki bu hafta başında YouTube'un Yaratıcı Blog'unda yayınlanan yazıda “En büyük önceliğim sorumluluktur” ifadesini kullanmış ve topluluk kurallarının her şeyden öncelikli olduğunu savunmuştu. Fakat Wojcicki son birkaç ayda yaşanan bazı olaylarla mücadele etmek için agresif hareketlerde bulunmak zorunda kaldıklarını da itiraf etti.

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