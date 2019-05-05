YouTube'un Aylık Kullanıcı Sayısı Dudak Uçuklatıyor

Hiç şüphesiz en popüler sosyal ağlardan biri olan YouTube, Şubat verilerine göre aylık 2 milyarı aşkın kullanıcı sayısına ulaştı. Dünya nüfusunun dörtte birinden daha fazla olan bu rakama rağmen YouTube'un reklam gelirleri istediği seviyede değil.

Cnet üzerinde sunulan rapor doğrultusunda YouTube, yeni bir dönüm noktasına ulaşmayı başarmış durumda. Aylık olarak 2 milyardan fazla izleyici sayısını yakalayan video platformu, yine de istediği reklamveren sayısına varamadı. Konu hakkında konuşan YouTube CEO'su Susan Wojcicki, platformun revize sürecine girdiğini söyledi.

YouTube'un çatı şirketi olan Alphabet'in kazanç ivmesi de YouTube'un gelirlerinden dolayı yavaşlamış durumda. YouTube aylık kullanım rekorları kırıyor olmasına rağmen AT&T ve Disney gibi şirketlerin geçici olarak platformdan reklamlarını çekmesi maddi beklentileri zora sokuyor. Çocuklar için uygun olmayan ve politikaları çiğneyen videolardan dolayı başı belada olan YouTube, 2 milyar kullanıcıyı idare etmekte zorlanıyor.

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