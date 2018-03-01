YouTube'un Çevrimdışı Video İndirme Özelliği Türkiye'de!

Yaklaşık bir ay önce çevrimdışı video izleme ve indirme özelliğini belli başlı ülkelerde devreye sokan YouTube, listeye aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 109 ülkeyi daha ekledi.

YouTube'da çevrimdışı video izleme ve indirme desteği olan ülkeler yalnızca 16'yla (Hindistan, Endonezya, Malezya, Pakistan, Yemen, Mısır ve diğer 10 ülke) sınırlıydı.

Popüler video izleme platformu, bugün itibarıyla listeye aralarında Türkiye'nin de olduğu 109 ülke daha ekledi ve toplamda 125 ülkeye çevrimdışı video izleme ve indirme desteği sağlamış oldu.

Bu özellikle birlikte veri tasarrufu sağlamak da mümkün hale gelecek. Kullanıcılar Wi-Fi bağlantısıyla dışarıda izleyecekleri videolar indirilip izlenebilecek. Videoları indirmek için yapılması gereken tek şey, videoyu oynatırken hemen aşağıdaki ‘İndir’ butonuna basmak. Bununla birlikte söz konusu butonu hemen göremeyebilirsiniz. Ancak yakın bir zamanda orada olacağını garanti edebiliriz.

YouTube, geçtiğimiz haftalarda çevrimdışı video izleme ve indirme imkanı yanı sıra daha birçok özelliği daha bünyesinde bulunduran YouTube Go'yu 130 ülkede kullanıma sunmuştu. Videolarınızı yakınınızda bulunan aile üyeleri ve arkadaşlarınızla hiç veri kullanmadan paylaşabileceğiniz uygulama, özel sıkıştırma algoritması ile indirdiği videoları microSD karta kaydetme imkanı da sunuyor.

YouTube ve YouTube Go uygulamalarını aşağıdaki bağlantılardan indirebilirsiniz.