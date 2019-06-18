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YouTube'un Kral ve Kraliçeleri Belli Oldu

En çok aboneye sahip youtuber'lar
Berk Baylançiçek
Berk Baylançiçek - | Sosyal Medya

Dünyanın en büyük video paylaşım platformu konumunda olan YouTube, sosyal medyanın son yıllardaki muazzam yükselişinin de etkisiyle, özellikle gençlere yeni nesil bir para kazanma aracı sunuyor.

Dünyanın dört bir yanındaki içerik üreticileri, YouTube’un verdiği reklam payı ve şöhretlerinin getirisi olan marka işbirlikleri sayesinde hatrı sayılır gelirler elde ediyorlar.

Peki, YouTube’un yarattığı gelir pastasının aslan payını hangi YouTuber’lar alıyor? Platformun reklam payı gelirleri, içerik üreticilerinin abone sayıları ve izlenme oranlarına göre dağıtılıyor. Haliyle en fazla parayı da, dünya genelinde en çok aboneye sahip YouTuber’lar alıyor.

Hadi gelin, YouTube’un en çok aboneye sahip 10 içerik üreticisi kimmiş, beraber bakalım.

10. Like Nastya Vlog — 27.5 milyon abone

Like Nastya Vlog

9. Kids Diana Show — 29.3 milyon abone

Kids Diana Show

8. Felipe Neto — 33.0 milyon abone

Felipe Neto

7. Fernanfloo — 33.1 milyon abone

Fernanfloo

6. El Rubius — 34.9 milyon abone

El Rubius

5. JuegaGerman — 35.2 milyon abone

JuegaGerman

4. Whinderssonnunes — 35.9 milyon abone

Whinderssonnunes

3. Badabun — 40.3 milyon abone

Badabun

2. Dude Perfect — 42.9 milyon abone

Dude Perfect

1. PewDiePie — 96.6 milyon abone

PewDiePie

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