YouTube’un “Resim İçinde Resim” Modu, ABD’de Kullanıma Açıldı

YouTube geçtiğimiz yıl “YouTube Premium” adıyla YouTube’un ücretli bir sürümünü tanıtmıştı. YouTube Premium içerisindeki “resim içinde resim” olarak adlandırılan yeni bir özellik kullanıcılardan büyük beğeni toplamıştı. Özelliğin çok beğenilmesi üzerine, YouTube’un bu özelliği bir süre sonra tüm YouTube kullanıcıları için kullanıma sunacağı iddia edildi.

YouTube şu sıralar “resim içinde resim” modunun, destekleyen Android cihazlar için, ABD’deki tüm YouTube kullanıcıları tarafından kullanılabilir olduğunu doğruladı. Android 8.0 (Oreo) ve daha üst versiyon Android’ler için geçerli olan özellik, aslında geçtiğimiz Nisan ayından bu yana yavaş yavaş, YouTube Premium kullanıcısı olmayanlar için de kullanıma sunuluyordu. Bugün itibariyle de özellik tamamen kullanıma açılmış oldu (sadece ABD’deki Android kullanıcıları için).

Kullanıcıların beğenisini kazanan “resim içinde resim” özelliği sayesinde, YouTube’da bir video izlerken videoyu küçük bir resim şeklinde, istediğiniz boyutta, ekranda istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Böylece bir yandan videonuzu izlemeye devam ederken bir yandan da telefonunuzdaki diğer uygulamaları kullanabiliyorsunuz.

YouTube’un “resim içinde resim” modu ücretsiz olarak şimdilik sadece ABD’deki kullanıcılara sunulmuş olsa da, bir süre sonra tüm dünyadaki kullanıcılar için bu özelliğin ücretsiz olarak kullanılabilir hale getirileceği tahmin ediliyor. Çünkü YouTube’un, kullanıcılarının bir kısmını, bu kadar çok beğeni alan bir özellikten mahrum bırakması ihtimali oldukça düşük görünüyor.