YouTube, Videolardaki Ürünleri Tespit Edip Gösterecek

Youtube, videolardaki ürünleri tespit edecek ve liste şeklinde gösterecek. Dünyanın en büyük video platformlarından bir tanesi olan YouTube yeni özellikler ile güncelleniyor. Google'ın sahibi olduğu uygulamanın hangi özellik ile güncelleneceği ortaya çıktı.

Youtube, Videolardaki Ürünleri Tespit Edecek

YouTube, videolarda gösterilen öğeleri tespit edecek ve satın alınacak ilgili ürünlerin bir listesini oluşturacak. BBC'nin haberine göre, YouTube'da gezinirken otomatik öneriler görünecek. Yeni özellik videoda görünen ürünlerin listesini sunacak.

Özelliğin şu anda yalnızca ABD'deki bazı kullanıcılar üzerinde test edildiği ancak uzmanlar bunun reklam endüstrisine "büyük" bir değişiklik getirebileceğini söylüyüyor. Hemen aşağıdan özelliğin nasıl görüneceğine göz atabilirsiniz.

Özellik Nasıl Çalışacak?

Örnek vermek gerekirse YouTube'da "2020'nin en iyi 10 akıllı telefonu" adlı bir içerikte bazı izleyiciler videoda yer alan telefon modelleri hakkında daha fazla bilgi almak ister. İşte bu anda da YouTube'un yeni özelliği devreye girecek ve cihaz hakkında detaylı bilgiye ulaşabileceksiniz.

Özelliğin isminin ne olduğu ve ne zaman tüm kullanıcılara açılacağı henüz bilinmiyor. İlerleyen zamanlarda detaylı bilgilerin gelmesi beklenenler arasında.

YouTube Android Uygulamasında Artık 4K Video İzlenebilecek

YouTube yeni özellikler ile güncellenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde YouTube'un Android sürümüne 4K video oynatma seçeneği geldi. Bu seçenek sayesinde video paylaşım hizmetinin web veya iOS sürümünde de olduğu gibi 4K kalitesinde videolar izlemeye başlayabilirsiniz.

Şirketin yeni özelliği ayrıca düşük çözünürlüklü bir akıllı telefonda 4K kalitesinde video yayımlanmasına da olanak tanıyor. İlk olarak XDA Developers tarafından bildirilenlere göre hizmetin Android uygulaması da iOS uygulaması ile uyumlu olacak bir şekilde güncellendi. Android uygulamasında artık hangi akıllı telefon modelini kullandığınız fark etmeksizin 2160p seçeneğini kullanabilecek ve 4K kalitesindeki videoları izlemeye başlayabileceksiniz.

YouTube'un yeni özellikleri hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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