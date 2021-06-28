YouTube Uygur İnsan Hakkı İhlallerini İçeren Videoları Kaldırdı

Uygur insan hakkı ihlallerini içeren videoları video paylaşım platformundan kaldırdığı iddia edilen YouTube, ihlalleri içeren belgelerin diğer insanlar tarafından görülmesini engellediği için eleştiriliyor.

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre milyonarca görüntüleme alan videolarında Xinjiang'da ailelerinin kaybolduğunu söyleyen kişilerin ifadelerine yer veren bir insan hakları grubu, Google'a bağlı olan YouTube'un videoları platformdan kaldırmasının üzerine videosunu Odysee isimli az bilinen bir hizmete de paylaşma kararı aldı.

Uygur Türklerinin insan haklarına yönelik yapılan ihlallere dikkat çektiği için İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi çeşitli uluslararası örgütler tarafından itibar gören grup, 2017 yılından bu yana birçok kesimin de eleştirilerinin odağında yer aldı.

Çeşitli protestolarından ötürü birçok kez tutuklandığı öne sürülen kanalın kurucularından biri olan Serikzhan Bilash, 5 yıl önce hükumetin danışmanlarının kendisine Uygur Türklerinin durumunu açıklamak için soykırım kelimesini kullanmayı bırakmasını söyledi.

Atajurt Kazakh Human Rights'ın kaldırılan videolarının içeriğine değinen Bilash, Reuters'a yaptığı açıklama bunların sadece gerçekler olduğunu ifade etti.

Atajurt Kazakh Human Rights'ın YouTube kanalı, 2017'den bu yana toplam 120 milyondan fazla görüntüleme sayısına ulaşan yaklaşık 11.000 video yayımladı. Bunların çoğunda akrabaları hakkında açıklamada bulunan kişilerin ifadeleri yer alıyor.

Uygur İnsan Hakkı İhlallerini İçeren Videolar Neden Kaldırıldı?

Reuters'ın kendisine iletildiğini iddia ettiği bir ekran görüntüsüne göre 15 Haziran'da kanalın videolarından on iki tanesi video paylaşım platformunun "siber zorbalık ve taciz" politikasını ihlal ettiği gerekçesi ile kaldırıldı.

Kanalı yöneten kişiler, Reuters'a yaptığı açıklamada nisan ve haziran aylarında on iki videonun kaldırılmasına itiraz etti. Bu itirazın üzerine videolardan bazıları yeniden erişilebilir hale getirilirken diğer videoların neden kaldırıldığına dair açıklamada bulunulmadı.

YouTube, 18 Haziran'da videoları yeniden yükledikten sonra videoların neden kaldırıldığına açıklık getirmek için yaptığı açıklamada görüntülerde kimlik kartını elinde tutan kişilerin olduğunu ve bunun da gizlilik ihlaline neden olduğunu ileri sürdü.

Video paylaşım platformu Youtube, son yıllarda çevrim içi siber zorbalığı, yanlış bilgi yayılmasını ve nefret söylemini engellemek için önceki yıllara göre çok daha fazla içeriği yayından kaldırmaya başlamıştı.