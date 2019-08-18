YouTube ve Google’a Ayrımcılık Davası

Video içerikleri üreten bir grup LGBT bireyi, YouTube’a ve onun sahibi olan Google’a ‘ayrımcılık’ yaptıkları gerekçesiyle dava açıyor.

Grubun iddiasına göre, LGBT bireylerle ilgili videolara verilen reklamlar engelleniyor ve bu videoların platformda bulunabilirliği ve erişimi kısıtlanıyor.

YouTube'un ‘eşcinsel’ ya da ‘lezbiyen’ gibi tetikleyici kelimeler içeren videolarındaki reklamları kaldırdığını öne süren grup, platformda LGBT temalı videoların sık sık ‘hassas’ içerik olarak etiketlediğini ve arama sonuçlarında gösterilmediğini iddia ediyor.

YouTube’a dava açmaya hazırlananlar arasında çok sayıda takipçisi olan bazı ünlü isimler de bulunuyor. Örneğin, 850 bin takipçisi olan bir kanal yöneten şarkıcı Bria Kam ve oyuncu Chrissy Chambers, cinsel eğitim videoları hazırlayan Amp Somers, trans bir erkek olarak yaşamını videolarla anlatan Chase Ross ve LGBT alanında eğitici videolar yayınlayan Lindsay Amer bu isimlerin başında geliyor.

YouTube İddiaları Kabul Etmiyor

İddiaları reddeden YouTube ise, videoların reklam geliri elde edip edememesinde veya arama sonuçlarında görünüp görünmemesinde cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği gibi unsurların etkili olmadığını savunuyor.

YouTube Sözcüsü Alex Joseph de, "Politikalarımızda cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliği gibi kavramlar yer almıyor ve sistemlerimiz de videoları bu unsurlara veya 'eşcinsel' ya da 'trans' gibi terimleri içermesine göre kısıtlamıyor." diye konuştu.

Ayrıca nefret suçunun önlenmesi konusunda çok ciddi yaklaşımları olduğuna değinen Joseph, bu konudaki kuralları ihlal eden içerikleri hızlı bir şekilde platformdan kaldırdıklarını ifade etti.