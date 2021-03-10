YouTube Vergi Ücreti Otomatik Olarak Kesilecek!

YouTube vergi ücretinin otomatik olarak kesilmesini sağlayacak bir şekilde platform genelinde değişiklik yapıyor. Milyonlarca içerik oluşturucusunu etkileyecek bu değişiklikle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ndeki izleyicilerin görüntülediği reklamlardan elde ettiği gelirde de önemli bir düşüş meydana gelecek.

YouTube Vergi Ücreti Ne Zaman Kesilmeye Başlayacak?

YouTube, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki içerik oluşturucuları için ödemelerin nasıl yürütüldüğüne dair bir değişiklik gerçekleştirmeyi planlıyor. Google, 2021 yılının sonlarından itibaren YouTube'un yaptığı ödemelerden vergi ücretini düşmeye başlayacağını duyurdu. Şirketin aldığı kararın özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki izleyicilere yönelik içerik oluşturan birçok içerik oluşturucusunun etkilenmesi ekleniyor.

YouTube Creators'un resmi kanalına göre bu değişiklik sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki izleyicilerden elde edilen kazançları etkileyecek. Aynı kanalda paylaşılan bilgilendirme videosunda yeni kararın haziran ayında yürürlüğe gireceği belirtildi. Videonun başlığında da belirtildiği üzere yeni karar Amerika Birleşik Devletleri dışındaki para kazanan tüm içerik üreticileri için büyük öneme sahip.

Kanalda paylaşılan vergi bilgilendirme videosunda şu ifadeler kullanıldı:

"Google'ın Amerika Birleşik Devletleri Milli Gelirler Yasası'nın 3. bölümü uyarınca ABD dışındaki tüm içerik üreticilerinden vergi bilgisi alma ve uygun durumlarda söz konusu içerik üreticiler ABD'deki izleyicilerden gelir elde ettiğinde vergi kesintisi yapma yükümlülüğü vardır." "ABD'deki bu kazançlar reklam görüntülemesi, YouTube Premium, Super Chat, Super Stickers ve kanal üyeliklerini içerebilir."

Google, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki içerik oluşturucularından reklam görüntülemeleri, YouTube Premium,Super Chat, Super Stickers ve geçtiğimiz aylarda kullanıma sunulan kanal üyelikleri aracılığı ile ABD'li izleyicilerden elde ettiği kazançlar üzerinden vergileri düşmeye başlayacak. Bu, YouTube İş Ortağı Programı'nın tüm üyeleri için geçerli olacak. İçerik oluşturucularının yani YouTuberların önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Google AdSense aracılığıyla vergi bilgilerini göndermesi gerekecek.

YouTube, vergi bilgileri eğer 31 Mayıs'a kadar düzgün bir şekilde güncellenmezse içerik oluşturucuların toplam kazançlarından yüzde 24'e varan bir kesinti olabileceğini belirtti. ABD, YouTube izleyicilerinin büyük bir kısmını oluşturduğundan bu değişiklik milyonlarca içerik oluşturucusunu doğrudan etkileyecek.

Google ayrıca tüm videolardaki reklamlardan elde edilen gelirin ortalama olarak yüzde 45'inin yanı sıra tüm Super Chat bağışları ve kanal üyelikleri gelirlerin yüzde 30'unu elinde tutuyor. YouTube'un yeni vergi kesintisi ile içerik oluşturucularının kazancının daha da düşmesi bekleniyor.