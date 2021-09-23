YouTube Video İndirme Özelliğini Test Ediyor

YouTube Beta üzerinde ortaya çıkan yeni bir detaya göre YouTube video indirme özelliğini test etmeye başladı. Bu sayede kullanıcılar, üçüncü parti herhangi bir servise ya da programa ihtiyaç duymaksızın istedikleri videoları cihazlarına indirebilecekler. İşte merak edilen detaylar ve dahası!

YouTube Video İndirme Özelliğini Test Etmeye Başladı

YouTube'un masaüstü sürümü için test edilmeye başlanan yeni özellik, şu anda beta aşamasında yer alıyor. Eğer YouTube Premium üyesiyseniz, Test Aşamasındaki Yeni Özellikler sayfasından bu ayarı etkinleştirebilirsiniz. Bu sayede direkt alt menüde belirecek ikona basarak video indirmek mümkün hale geliyor. Daha sonrasında indirdiğiniz videoları çevrim dışı olarak izleyebileceksiniz.

Temel olarak baktığımızda video indirme işlevi herkes için çok da kullanışlı gelmeyebilir ancak özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları için işlevsel bir gelişme olarak tanımlanabilir. Ayrıca daha sonra izlenecek videoları bir sıraya koymak için de güzel bir uygulama haline gelebilir.

YouTube, TikTok'un Gerisinde Kaldı

App Annie tarafından yayımlanan ve kullanıcı başına ortalama aylık kullanım süresini dikkate alan raporda Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık verileri öne çıkıyor. Bu kapsamda Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıcı başına ortalama aylık kullanım süresi YouTube'da 22 saat iken, TikTok'ta 24 saat olarak öne çıkıyor. Birleşik Krallık'ta ise YouTube'da 15 saat, TikTok'ta 23 saat olarak kayıtlara geçiyor.

Öte taraftan aylık iki milyar kullanıcıya ev sahipliği yapan YouTube, aylık yedi yüz milyon kullanıcıya ev sahipliği yapan TikTok ile kıyaslandığında halen baskın video içerik platformu unvanını korumayı başarıyor. Zaten raporun dikkat çeken tarafı da kullanıcıların uygulamada geçirdiği ortalama süreler olarak öne çıkıyor.

YouTube, bu rekabetteki gücünü koruyabilmek için Shorts isimli yeni servisini kısa bir süre önce kullanıma sunmuştu. Günümüzde daha kısa içeriklerin popüler olduğunu göz önüne alırsak, bu pek çok sosyal medya platformu için bir anlamda zorunlu bir geçiş olarak tanımlanabilir. Yine de YouTube, bu alanda maddi gücünü kullanmaya da kararlı.