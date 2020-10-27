YouTube Video İzlemeyi Kolaylaştıran Yeni Özellikleri Duyurdu

YouTube video izlemeyi kolaylaştıran özellikleri Android ve iOS için kullanıma açtı. Yepyeni oynatıcı deneyimine sahip YouTube özelliklerini test etmek isterseniz, aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.

YouTube, platformdaki videoları izlemeyi ve bunlarla etkileşim kurmayı kolaylaştırmak için Android ve iOS uygulamalarında birkaç değişiklik yapmaya başladı. Bunlar, daha akıcı bir oynatıcı sayfası ve oynatma seçeneklerini kontrol etmek için bazı kolaylaştırılmış hareketleri içeriyor.

YouTube tarafından yayınlanan blog gönderisine göre, platformda son zamanlarda beş büyük değişiklik yapıldı. Öne çıkan özellikler, zamandan tasarruf etmenin yanı sıra daha iyi bir video izleme deneyimi sunmayı amaçlayan akıcı bir oynatma sayfası.

YouTube video izlemeyi kolaylaştıran özellikler

Android ve iOS kullanıcılarının fark edeceği ilk değişiklik, video oynatıcıda belirgin bir konuma yerleştirilen altyazı (CC) düğmesi. Bu, altyazıları daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor ve anında açılıp kapatılabilir. Ayrıca diğer videoya otomatik geçiş butonu ise, videonun sağ üst köşesindeki CC düğmesinin yanına taşındı. Yeniden düzenlenen otomatik oynatma geçişinin yakında web sitesine de geleceğini hatırlatalım.

Yukarıda belirtilen değişikliklerin yanı sıra kullanıcılar, oynatıcıya basitleştirilmiş bir görünüm kazandırdığı ifade edilen kolaylaştırılmış hareketlere sahip. Mobilde videoyu tam ekran yapmak için yukarı veya geri gelmek adına aşağı sürükleyebilirsiniz. Ayrıca bildiğiniz üzere YouTube, videoyu 10 saniyeliğine ileri veya geri sarmak için çift dokunma hareketini barındırıyor. YouTube'a göre kullanıcılar, tüm bu kolaylaştırılmış hareket sayesinde izledikleri içerik üzerinde daha fazla kontrole sahip olacaklar.

Video bölümleri özelliği ise YouTube tarafından ilk olarak masaüstü kullanıcıları için tanıtılmıştı ancak şimdi akıllı telefon kullanıcıları için de kullanıma hazır. Bu özellik, kullanıcıların bir videonun belirli bölümlerini atlamasına olanak tanıyor. Artık kullanıcılar videoda yer alan tüm bölümlerin listesini, önizleme resmiyle birlikte görebilecekler.

Ayrıca YouTube, daha iyi bir video deneyimi için kullanıcıları telefonlarını döndürmeye veya sanal gerçeklik modunda video oynatmaya yönlendiren önerilen hareketleri kullanıma sunmaya başladı. Şirket, gelecekte daha fazla "önerilen hareket" geliştireceklerini ve bu sayede YouTube'da gezinmenin kolaylaşacağını düşünüyor. YouTube'un en güncel sürümünü mobil cihazınıza indirmek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.