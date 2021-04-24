YouTube Video Kalitesi İçin Daha Fazla Seçenek Sunmaya Başladı

YouTube video kalitesi için mobil kullanıcılara daha fazla seçenek göstermeye başladı. Son birkaç senedir hayatımızın merkezine yerleşen YouTube özellikle yeni internet kullanıcılarına çok büyük katkısı dokunacak bir özelliği kullanıcılara sundu. Peki, yeni seçenekler nelerden oluşuyor ve ne işe yarıyor?

YouTube Video Kalitesi İçin Yeni Seçenekler Geldi

YouTube, internet kullanıcılarına kaliteli bakımından her ne kadar çeşitli seçenekler sunmakta olsa da video paylaşım platformunda zaman geçiren kullanıcıların çoğu kalite ile ilgili şikayetler iletmeye devam ediyor. Kullanıcıların büyük bir kısmı, video kalitesinin YouTube algoritması tarafından belirlenmesini sağlamak yerine video kalitesinin üzerinde tam kontrol sahibi olmak istiyor.

YouTube geçtiğimiz yıl internet kullanıcılarının kendilerine en uygun video kalitesinin hangisi olduğunu bulmasını kolaylaştıracak seçenekleri kullanıcılara sunmak için çalışmalarına başlamıştı. Video paylaşım platformunun geliştiricileri, 1080p ve 360p gibi kalite ölçütlerinin birbirinden ne gibi farklarının olduğunu bilmeyen kullanıcılara yardımcı olmak için onlara ekstra seçenekler getirmek için kollarını sıvamıştı.

YouTube'un yaklaşık 7 ay önce başladığı çalışma nihayet sonlandı. Kullanıcılar artık video paylaşım platformunda yapılan değişiklik sayesinde veri tasarrufu ve yüksek kalite seçeneklerinden birini seçerek videonun kalitesinin ona göre belirlenmesini sağlayabilecek.

Veri tasarrufu seçeneği, internet kalitesi düşük veya yeterli miktarda internete sahip olmayan ve videoların çok veri kullanmasını engellemek isteyen kullanıcılara yönelik bir seçenektir. Yüksek kalite seçeneği ise daha çok videonun kalitesinden ödün vermek isteyenlerin kullanabileceği bir özelliktir. Kullanıcı için videonun ne kadar veri tükettiği çok önemli değilse kullanıcı "otomatik" seçeneğinin yanında yüksek kalite seçeneğini kullanabilir.

Yüksek kalite seçeneği doğal olarak daha fazla veriye ihtiyaç duyacaktır. Yüksek kalite seçeneğinin bu nedenle internet bağlantı kalitesi iyi olmayan kullanıcılar tarafından kullanılması önerilmiyor. İnternet bağlantı kaliteniz iyi durumda değilse veri tasarrufunu tercih edebilirsiniz.

Yeni seçenekler şu anda iOS ve Android kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Yeni seçenekleri göremiyorsanız Google Play Store'a girin, profil fotoğrafınıza tıklayın, oyunlarınıza ve uygulamalarınıza girin ve güncelleme sekmesinden uygulamayı güncelleyin. Bu adımları takip ettiğiniz takdirde YouTube'a gelen yeni seçenekleri kullanmaya başlayabilirsiniz.