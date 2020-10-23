YouTube Video Kalitesi İçin Yeni Seçenekler Geliyor

YouTube özellikle son birkaç senedir hayatımızın merkezinde yer alıyor. İnternet kullanıcıları artık boş zamanlarını video paylaşım platformuna içerik oluşturucuları tarafından yüklenen videoları izleyerek değerlendiriyor ancak bazı kullanıcıların internet kalitesinden yana birtakım sorunları olduğu için kesintisiz video izleme imkanına sahip olamayabiliyor. YouTube video kalitesi için yeni seçenekler getirerek kullanıcıların bu ve buna benzer sorunları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

YouTube Video Kalitesi Kısmına Yeni Seçenekler Ekliyor

YouTube kullanıcı deneyiminin önemli bir kısmı ortalama bir kullanıcının videoların kalitesine ilişkin ne kadar kontrol sahibi olduğu ile ilişkili. YouTube, internet kullanıcılarına kalite bakımından her ne kadar çeşitli kalite seçenekleri sunuyor olsa da vide paylaşım platformunda zaman geçiren kullanıcıların çoğunun kalite ile ilgili şikayetleri devam ediyor. Kullanıcıların büyük bir bölümü, video kalitesinin YouTube algoritmasına göre karar verilmesi yerine video kalitesinin üzerinde tam kontrol sahibi olan kişinin kendisinin olması gerektiğini düşünüyor.

Youtube, internet kullanıcılarının kendilerine en uygun video kalitesinin hangisi olduğunu bulmasına gerek kalmaması için video kalitesi ile ilgili ayarların basitleştirilmiş bir sürümünün testlerine başlıyor. YouTube, görünüşe bakılırsa kullanıcıların 1080p ve 360p gibi kalite ölçütlerinin ne kadar farklı olduğunu bilmediğini düşündüğü için YouTube video kalitesi hakkında çok fazla bilgisi olmayan kullanıcılara iki seçenek sunmaya hazırlanıyor.

YouTube kullanıcıları, video paylaşım platformunda yapılacak değişiklikle birlikte daha yüksek kalite ile veri tasarrufu seçeneklerinden birini kullanma imkanına sahip olacak. Yüksek kalite seçeneği, internet kalitesi çok iyi olan kullanıcılara yönelikken veri tasarrufu ise internet kalitesi düşük veya yeterli miktarda internete sahip olmayan ve videoların çok veri kullanmasını engellemek isteyen kişilere yönelik bir seçenek olacak.

Kullanıcılardan bazıları bu özelliğin kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yardımcı olmayacağını düşünüyor çünkü birçok internet kullanıcısı artık kalite ölçütleri hakkında bilgi edinmeye başladı ve yeni nesil kullanıcı artık hangi kalite seçeneklerinin kendisi için en iyi sonucu vereceğini öğrendi ancak eski veya bilgi sahibi olan kişilere yönelik bir seçenek olmasa da YouTube video kalitesi için gelecek seçeneklerin yeni ve bu tür konular hakkında bilgisi olmayan kullanıcılara yardımcı olacak bir özellik olacağının unutulmaması gerekiyor.