Netflix'ten Sonra YouTube Video Kalitesi de Düşüyor!

YouTube video kalitesi özellikle COVID-19 salgınından ötürü önemli bir artışın meydana geldiği internet kullanımı sebep gösterilerek düşürülüyor. Koronavirüsün dünyaya yayıldığı günden bugüne kullanım oranı yüksek olan internetin kullanıcılarının çok fazla kaynak kullanmasından ötürü şirket videoların kalitesinde değişikliğe gidiyor.

YouTube Video Kalitesi Ne Zaman Düşürülecek?

Yeni tip koronavirüsün dünya geneline yayılmaya başladığı günden bu yana tüm dünyanın internet kullanım oranında önemli bir artış meydana geldi. COVID-19'a yakalanmamak için sosyal mesafenin uyulması gereken oldukça önemli bir kural olduğu bugünlerde kullanıcılar virüse yakalanmamak için evde daha çok zaman geçirmeye başladı.

COVID-19 dolayısıyla vaktinin büyük bir kısmını evde geçiren insanların günlük aktivitelerinde de büyük bir değişim görüldü. İnsanlar içerisinde bulunduğumuz günlerde can sıkıntısını yenmek için interneti daha çok kullanmaya başladı.

İnternet kullanım oranının artması elbette ki YouTube gibi video paylaşım platformlarının daha çok kullanılmasına neden oldu. Dijital yayın platformlarından Netflix de dahil olmak üzere birçok çevrim içi hizmet veren şirketin kapasitesi bu dönemde oldukça zorlandı. Sayısız dizi, film, animasyon, belgesel ve çok daha fazlası ile internet kullanıcılarının bu zor günlerde güzel zaman geçirmesine olanak tanıyan servis, video kalitesinde değişikliğe giden ilk servis olmuştu.

YouTube, Avrupa'da yoğun bir şekilde kullanılan hizmetinin kaynaklarını çok fazla kullanmasını neden göstererek Netflix'ten sonra kalite düşürme yöntemine başvuran ikinci platform oldu. Şirket, konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamada kararın Avrupa genelinde etkili olacağını açıkladı. Kararın önümüzdeki aylarda yürürlüğe girmesi bekleniyor.

YouTube'un aldığı karar ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

İnternet Abone Sayısının En Çok Arttığı İller

Geçtiğimiz haftalarda TurkNet'in gerçekleştirdiği çalışma ile internet abone sayısının en çok arttığı iller açıklığa kavuşmuştu. Şubat 2020 ile Şubat 2021 aralığında en hızlı abonelik artışının görüldüğü iller şunlar oldu: