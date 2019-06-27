Youtube, Video Önerilerini İyileştirmek için Çalışıyor

Dünyanın en büyük video paylaşım platformlarından biri olan YouTube, mobil uygulamalarında yeni bir özelliği test ediyor. Görünüşe göre yeni özellik çok sevilecek.

Youtube Video Önerilerini İyileştiriyor

Youtube, Android ve iOS cihazlar için geliştirdiği mobil uygulamalarında sizlere daha iyi videolar önerebilmek için yeni bir özelliği test etmeye başladı. Yeni geliştirilen özellik sayesinde izlemek istemediğiniz kanallar önerilmeyecek.

Yeni özellik Youtube'un ana ekranında ve sıradaki videolar panelinde bulunmakta. Önerilen videoların hemen sağ alt tarafında yer alan üç noktaya tıkladığınızda açılan pencerede "Bu Kanalı Önerme" seçeneği bulunmakta.

"Bu Kanalı Önerme" seçeneğine tıkladıktan sonra o kanaldan karşınıza videolar çıkarılmayacak. Bu özelliğin sevmediğiniz Youtube kanallarını engellemek için yapıldığını açıkça söyleyebiliriz.

Yeni özelliğin çok kısa bir süre içerisinde Android ve iOS cihazlarda kullanılması beklenmekte ve özelliğin ayrıca Youtube'un masaüstü sürümünde de kullanılacağı söyleniyor.

Youtube geliştirdiği yeni özelliklerle beraber daha fazla kullanıcıya erişmeye çalışıyor. Youtube'un yeni özellikleri hakkında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Youtube'un yeni özelliği hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!