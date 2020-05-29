YouTube Videosu İzlerken Sıkılmayacaksınız: Video Parçalama Özelliği Geliyor

Dünyanın en büyük video platformu olarak bilinen YouTube, video parçalama özelliği ile geliyor. Bugüne kadar yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına daha keyifli bir platform sunan YouTube, yeni bir özellik daha alıyor.

Bazen YouTube videolarını izlerken çok sıkıldığınız zamanlar olmuştur. Özellikle de video gereğinden fazla uzunsa ve sıkıcı ise, muhtemelen sonunu bile getirmediniz. YouTube bu tür videolar için çok önemli bir özellik getiriyor. Bazı youtuberların daha önceden kullandığı zaman dalgaları, platformun genel özelliklerinden bir tanesi olacak.

YouTube videoları parçalara bölünecek

Google destekli olan YouTube platformu, şimdilik dünyanın en iyisi olarak biliniyor. Bu özelliğini hiç kaybetmeden devam ettirmek isteyen kuruluş, genellikle güncellemeleri kullanıcıların isteği doğrultusunda yapıyor.

Bugüne kadar sayısız YouTube kullanıcısı platforma mesaj atmıştı. Ayrıca bazı fenomenlerin de YouTube ile bu konuda temas kurması üzerine platform daha fazla dayanamadı. Yoğun bir talep olduğunu anlayan geliştiriciler, videoların parçalara ayrılması için gerekli bütün çalışmaları tamamladı. Şu anda isteyen her youtuber özelliği kullanabiliyor. Ancak bunun sadece videoyu yayınlayan kişinin insiyatifine bağlı olduğunu söylemek gerekiyor.

Şimdilik test aşamalarında olan bu yeni sistem, ilerleyen zamanlarda kesin bir özellik haline gelecek. Yani bu özelliği kullanmanız youtuberların insiyatifinde kalmayacak. Sizce böyle bir özellik YouTube deneyimini zenginleştirir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.