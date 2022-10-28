YouTube, Video, Shorts ve Canlı Yayınları Farklı Sekmelere Ayırdı

YouTube, videoların platformunda nasıl göründüğünü etkileyen bir değişiklik sunuyor. Şirket bugün, video içeriğini tüm kanal sayfalarında üç farklı sekmeye bölen yenilenmiş tasarımını duyurdu. Sekmelerden biri YouTube'un geleneksel uzun biçimli video içeriği için, diğeri yalnızca YouTube Shorts için ve üçüncüsü de geçmiş, şimdiki ve gelecek canlı yayınlar dâhil olmak üzere Canlı videolar için kullanılabilecek.

Değişiklikler, kullanıcıların izlemek istedikleri YouTube videolarının türlerine daha kolay erişmelerini sağlayacak. YouTube bu değişikliği kullanıcı geri bildirimlerine dayanarak yaptığını söylüyor. Bir duyuruda şirket, izleyicilerden, bir içerik oluşturucunun kanal sayfasını keşfederken en çok ilgilendikleri içerik türlerine gitmek istediklerini duyduklarını ve bu geri bildirimin bu değişikliğe yol açtığını söyledi.

Shorts'lar İçin Artık Ayrı Bir Sekme Bulunuyor

Tasarımdaki yenilik aynı zamanda Shorts içeriğinin ve Canlı yayınların artık kanal sayfasındaki ana Videolar sekmesinde bulunmayacağı anlamına geliyor.

Ancak Shorts izlemeyi sevenler için bu yenilenen tasarım, YouTube'un onları daha kısa biçimli videolara yönlendirmenin bir yolunu sunuyor. Artık kullanıcılar, ana YouTube uygulamasındaki Shorts özet akışında Shorts videoları izlediğinde, ardından içerik oluşturucunun kanalına gittiğinde, daha fazla Shorts içeriği izlemek için doğrudan bu yeni Shorts sekmesine gönderilecekler.

YouTube, yenilenen tasarımın bugünden itibaren kullanıma sunulacağını ve önümüzdeki haftalarda tüm cihazlarda tüm kullanıcılara sunulacağını söylüyor.