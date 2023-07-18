YouTube, Videoları Tek Tuşla 2 Kat Hızlandırabileceğiniz Yeni Özellik Üzerinde Çalışıyor

Oynatma hızını artırmak, bugünlerde çoğu YouTube içeriğinde, özellikle de podcast'lerde yaygın bir durum ve Google yeni bir hareketle videoları 2 kat hıza çıkarmayı kolaylaştırıyor.

Şu anda mobil cihazlarda oynatma hızını ayarlamak için video penceresine dokunarak kontrolleri göstermek ve sağ üst köşedeki ayarlara basmak gerekiyor. Alt taraftaki menüyü bulduktan sonra ise hızınızı seçiyorsunuz. Bu, toplamda dört adımlı/dokunmalı bir işlem.

Yeni Özellik Nasıl Çalışıyor?

YouTube şu anda "2 kat izlemek için uzun basma" özelliğini test ediyor. Basitçe özetlemek gerekirse video izlerken oynatıcının herhangi bir yerine uzun basarak oynatma hızını otomatik olarak 2 katına çıkarabileceksiniz.

Bu özelliği aktif ettiğinizde video 2 kat hızla oynatılırken, aynı zamanda üst kısımda bir "2 kat hızda oynatılıyor" mesajı alacaksınız.

Bu özellik şu anda YouTube Premium aboneleri tarafından 13 Ağustos'a kadar test edilebilir durumda. YouTube ayrıca "yanlışlıkla dokunmaların videoyu duraklatmaması, atlamaması veya bozmaması" için bir kilit ekranını da test ediyor.

Peki siz bu yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.