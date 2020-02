YouTube Videolarını Karaoke Şarkılarına Çeviren İnternet Sitesi

Eğer bugüne kadar sevdiğiniz şarkının karaoke versiyonunu bulamadıysanız ve bunun kolay bir yol arıyorsanız, Youka isimli kullanması ücretsiz internet sitesini kesinlikle denemelisiniz. YouTube to Karaoke ya da YouTube'tan Karaoke'ye kelimelerinin kısaltmasıyla ismini bulan internet sitesi, kullanan herkes tarafından beğenildi.

Youka sisteminin çalışmasının tek bir anahtar noktası var: Eğer YouTube üzerindeki şarkının internetin herhangi bir yerinde sözleri bulunması gerekiyor. Şarkının sözleri başka yerlerde bulunmuyorsa, maalesef sistem bunu karaoke olarak dönüştüremiyor.

Youka'yı Twitter adresi üzerinden paylaşarak daha popüler hale getiren teknoloji editörü Andy Baio, sitenin altyapısını da inceledi. Baio, yaptığı inceleme sonrasında sistemin açık kaynak kodlu Spleeter yapay zeka sistemini kullandığını gördü.

Youka temelde herhangi bir YouTube şarkısını alıyor, şarkıdaki vokal kısımlarını siliyor ve internetten bulduğu sözleri şarkının altına ekliyordu. Vokalleri silme konusunda bazı sıkıntılar yaşamasına rağmen çoğu zaman çalışan internet sitesi, Andy Baio'nun paylaşımından sonra çokça tıklandı.

Binlerce ziyaretçinin siteye gelmesinin ardından çeşitli yasal yükümlülükler ile karşı karşıya kalacağını gören Youka'nın yapımcıları, siteyi bir süreliğine kapatma kararı aldılar. Buna rağmen fikrin hala çalışmaya devam ettiği ve GitHub üzerinden çeşitli detaylarına ulaşılabileceği dile getirildi. Sistemin nasıl çalıştığını gösteren video ise yine Baio tarafından Twitter üzerinden paylaşılmıştı.

Ever wanted to sing Darude's "Sandstorm" at karaoke? https://t.co/Q1QnN4nqoM pic.twitter.com/quHb1q7sKH