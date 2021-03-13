Yüz Binlerce YouTube Videosu Silindi: İşte Nedeni!

Yüz binlerce YouTube videosu, video paylaşım platformundan kaldırıldı. Peki, şirketin kullanıcıların yüklediği bu videoları kaldırmasının nedeni ne oldu? Konu hakkında merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Yüz Binlerce YouTube Videosu Neden Kaldırıldı?

Yeni tip koronavirüs dünya geneline yayılır yayılmaz birçok internet kullanıcısı da soluğu arama motorlarında ve sosyal medya uygulamalarında aldı. Yanlış bilgi yayılımının çok basit bir hale geldiği dijital ortamda COVID-19 hakkında da birtakım yanlış ve asılsız bilgiler paylaşıldı. Arama motoru devi Google başta olmak üzere birçok çevrim içi hizmet veren şirket, konu ile ilgili bazı önlemler aldı.

Sosyal medya uygulamaları, dünya çapında yayılmaya devam eden yanlış bilgilerin önüne geçmekte bir hayli zorluk çekti ve hatta yoğun çabalarına rağmen bu tür bilgiler yayılmaya hala devam ediyor. YouTube'da da herkesin izin almadan içerik paylaşabildiği göz önünde bulundurulduğunda Facebook, Instagram ve Twitter gibi YouTube da bu konuda epey zorlandı.

The Center for Countering Digital Hate'in (CCDH) geçtiğimiz günlerde Instagram algoritmasının COVID-19'a dair yanlış bilgilerin yer aldığı ve aşı karşıtlığının ön planda olduğu gönderilerin önüne geçmede ne kadar başarılı olduğuna dair yaptığı araştırma da sosyal medya platformlarının aslında bu tür paylaşımları engellemek için çok da başarılı olmadığını gösterdi.

Araştırmacılar, Instagram'ın "Keşfet" sayfasındaki ve "Önerilen Gönderiler" kısmındaki tavsiye edilen gönderileri incelemek için test hesapları kullandı. Araştırmacılar, Instagram'ın algoritmasının yanlış bilgileri görüntülemeye teşvik ettiğini ve kullanıcılara zarar verecek bilgilerin bulunduğu gönderilere göz atan kişilerin bir süre sonra bu tür gönderilerle daha sık karşılaşmasına neden olduğunu tespit etti.

YouTube, Instagram ve Facebook gibi kullanıcıların ücretsiz ve denetimsiz paylaşım yapabileceği bir platform olduğundan COVID-19'la ilgili yanlış bilgiler içeren, komplo teorilerin yer aldığı videoları kaldırma çalışmalarına hız kesmeden devam etti. Şirket, bu tür içerikleri engelleme çabalarını şeffaf bir şekilde göstermek için istatistiklerini tüm kullanıcılara sundu.

YouTube, ekim ayından önce koronavirüs hakkında yanlış bilgiler içeren videoların kaldırılması ile ilgili belirli yönergelere sahipti. Video paylaşım platformu, pandeminin başlangıcından bu yana yanlış bilgi içeren 800 binden fazla video kaldırmayı başardı.