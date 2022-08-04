YouTube Videolarına Yakınlaştırma Özelliği Geliyor

Google, YouTube için videolara yakınlaştırma özelliği getirmek istiyor. Premium aboneler için öncelikli olarak sunulması beklenen özellik 1 Eylül tarihine kadar test edilecek.

Videoların istenilen bölgesine yakınlaştırma yapmayı sağlayan özellik mobil cihazlar için test edilecek. Yakınlaştırma özelliğinin hem dikey hem de yatay görünümü kapsaması bekleniyor.

Artık YouTube Videolarında 8x Yakınlaştırma Yapmak Mümkün!

Şu an hizmete sunulan özelliği denemek için YouTube Premium tanımlanmış bir hesaba sahip olmanız gerekiyor. Kullanıcılar bir ay boyunca yeni özelliği deneyebilecek. Yeni özelliği denemek için YouTube Premium olan hesabınızdan telefon veya web sitesini kullanarak "yeni özellikleri deneyin" bölümünü aktifleştirmeniz gerekiyor. Yeni özellikler için onay verdikten sonra herhangi bir videoya girerek dokunmatik ekranlarda klasik olarak kullanılan yakınlaştırma hareketini yapabilirsiniz.

Hem Android hem de iOS işletim sistemine sahip cihazlar için sunulan özellik, mobil cihazlarda 8x yakınlaştırma imkanı sağlıyor. Şimdilik yalnızca Premium üyelere sunulan özelliğin tüm YouTube kullanıcılarına gelip gelmeyeceği hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Deneysel özelliğin test aşaması 1 Eylül'e kadar sürecek.