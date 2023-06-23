YouTube'a Yapay Zeka Destekli Dublajlar Geliyor!
YouTube, yapay zekâ destekli dublajlar üreten Aloud'u bünyesine kattığını açıkladı. İşte detaylar!
YouTube, yapay zekâdan yardım alarak videolarınızı başka dillerde seslendirmeyi kolaylaştırmak istiyor. Şirket Perşembe günü VidCon'da yaptığı açıklamada, Google'ın yapay zekâ destekli bir dublaj hizmeti olan Aloud'u ekibine kattığını açıkladı.
Aloud Yapay Zekâsı Nasıl Çalışıyor?
Aloud'un web sitesine göre araç önce videonuzu yazıya döküyor ve size gözden geçirip düzenleyebileceğiniz bir metin sunuyor. Ardından çeviri yapıyor ve dublajı üretiyor.
YouTube'dan Amjad Hanif, The Verge'e yaptığı açıklamada, YouTube'un aracı "yüzlerce" içerik oluşturucuyla test ettiğini söyledi. Hanif, Aloud'un şu anda "birkaç" dili desteklediğini ve "daha fazlasının da geleceğini" belirtti.
Yine de sınırlı sayıda dil olsa bile, giderek artan sayıda içerik oluşturucu videolarına birçok dilden dublajlar eklemesiyle Aloud yararlı bir araç olabilir.
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