YouTube Yaş Kısıtlaması İçin Büyük Yenilik Yolda

Uzun zaman önce Google tarafından satın alınan YouTube, içeriklerin denetlenmesi için uzun süredir yapay zeka algoritmasından yararlanıyor. Popüler video paylaşım platformu YouTube, yapay zeka algoritmasının kullanım alanını genişletmeyi planlıyor. Peki, yapay zeka algoritması hangi işlev için kullanılmaya başlıyor? İşte sosyal video paylaşım platformu YouTube yaş kısıtlaması için gelecek yenilik!

YouTube Yaş Kısıtlaması İçin Yapay Zeka Kullanmaya Başlıyor

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan video paylaşım platformu YouTube, uzun bir süreden beri kullandığı yapay zekanın kullanım alanlarını genişletmeye devam ediyor. YouTube'un alacağı özellik ile beraber kullanıcıların yaş kısıtlamasını atlaması mümkün olmayacak. 18 yaşın altındaki kullanıcılar gelecek özellikle birlikte videoları izlemek için başka web sitelerini kullanamayacak.

Şirket, salı günü yaptığı açıklamada, yaş kısıtlamalarını uygulamak için yapay zeka algoritmasının kullanılacağını söyledi ve açıklamasında ayrıyeten YouTube hesabı ile oturum açmamış veya oturum açan 18 yaşın altındaki kullanıcıların videoları izlemesinin mümkün olmayacağına yer verdi. YouTube'un aldığı karar uygulanma aşamasına geçtiğinde yaş kısıtlaması verilen videolar artık otomatik bir şekilde yapılacak.

Popüler video paylaşım platformunda şu an yaş kısıtlaması içeren videolara kısıtlama getiren bir ekip bulunuyor ama yapay zeka devreye girdikten sonra gerçek insanlardan oluşan ekibin ekstradan faaliyette bulunmasına gerek kalmayacak çünkü videoların 18 yaşın altındaki izleyicilere göre olmadığı videolar otomatik olarak tespit edilecek ve tespit edilen videolara otomatik olarak kısıtlama getirilecek.