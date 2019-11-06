YouTube Yayıncıları için Yeni Para Kazanma Yöntemi!

İçerik üreticileri için yeni para kazanma yöntemleri oluşturmak isteyen YouTube, geçtiğimiz saatlerde Super Stickers özelliğini kullanıma soktu.

YouTube Super Stickers Nedir?

Üç yıl önce Super Chat özelliği ile karşımıza çıkan YouTube, içerik üreticilerin hayranlarla etkileşime geçebilmesini kolaylaştıracak ve üreticiye gelir sağlayacak yeni yöntemini duyurdu. Super Stickers olarak adlandırılan bu özellik ile birlikte izleyicilerin yayıncıya destek gösterebilmesi ve mesajların öne çıkarılması sağlanıyor.

Twitch ifadelerine benzerlik gösteren yeni özelliğin bazı temel noktalarda ayrıldığını söylemek mümkün. YouTube tarafından yapılan açıklamaya göre oyun, moda, güzellik, spor, müzik ve yemek gibi kategorilerde ayrılacak olan bu stickerlar, sabit görüntülü ya da animasyonlu olabilecek.

Üç yıl önce kullanıma sunulan Super Chat özelliğinin çıkış tarihinden bu yana 100,000+ kanal tarafından kullanıldığını belirten YouTube, bu özelliği kullanan bazı kanalların dakikada 400 dolardan fazla kazandığını açıkladı.

Hangi Kanallar YouTube Super Stickers Kullanabilir?

Super Stickers özelliğini kullanmak için sağlamanız gereken şartlar ile Super Chat özelliğinin şartları aynı.

Kanalın para kazanma özelliği etkin olmalıdır.

etkin olmalıdır. Kanalın en az 1,000 abone sahibi olması gerekir.

sahibi olması gerekir. 18 yaş sınırını geçmiş olmalısınız.

sınırını geçmiş olmalısınız. Özelliğin desteklendiği bölgelerde bulunmalısınız.

Super Chat ve Super Stickers özelliği ülkemizde kullanılabilir durumda.

Bugün itibarıyla söz konusu özelliğin üstteki şartları sağlayan tüm kanallar için aktif edildiğini belirten YouTube, yansımaların birkaç gün sürebileceğini belirtti.