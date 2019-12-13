YouTube, Yeni Belgesel Serisinin Fragmanını Yayınladı

YouTube, yapay zeka hakkındaki The Age of A.I. adlı yeni belgesel serisine ait bir fragman yayınladı.

Belgeselde, Iron Man olarak da tanıdığımız Robert Downey Jr. karşımıza çıkacak. Downey, dünyadaki açlıktan otonom sürüşe ve uzaylı yaşamını bulmaya kadar dünyanın en büyük sorunlarının üstesinden gelmek için hayatlarımızı değiştiren teknolojileri kullanan girişimciler ve uzmanlarla konuşacak.

Belgesel serisinde Downey, daha önce bilim kurgu ve sihirle ilgili fikir ve konseptlerin yapay zeka (AI) ile gerçeğe dönüştürülmesinin çeşitli yollarını keşfedecek.

Ayrıca, yapay zekanın toplumdaki dönüşümsel potansiyelinin yanı sıra gerçek insanlar üzerindeki etkilerini de inceleyecek. Hatta kim bilir, belki de Downey kendi J.A.R.V.I.S.’inizi (Marvel filmlerindeki yapay zeka) nasıl yapacağınızı bile gösterebilir.

Yapay zeka hakkındaki bu belgesel serisinin ilk bölümü 18 Aralık’ta yayına girecek. Bundan sonra ise her hafta yeni bir bölüm yayınlanacak. Eğer YouTube Premium aboneliğiniz varsa, 8 bölümden ilk 4’üne öncelikli olarak erişebileceksiniz.