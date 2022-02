YouTube Yeni Canlı Yayın Özelliği Üzerinde Çalışıyor!

YouTube'da çok büyük miktarda içerik var ve bunun büyüyen bir kısmını canlı akışlar oluşturuyor. Bir canlı akışı sona erdikten sonra yakalamak çoğu zaman mümkün olsa da, bu, canlı bir etkinliği diğerleriyle aynı anda izlemekten kaynaklanan heyecanı ve topluluk hissini kaçırmak anlamına gelmekte. YouTube artık canlı yayınları bulmayı kolaylaştıracak. İşte detaylar!

Hem TikTok hem de Instagram tarafından zaten kullanılan bir fikri ödünç alan YouTube, bir kanalın canlı yayında olduğunu netleştirmek için avatarlarda ince ayarlara gidiyor. Değişiklik, bir kanal canlı yayın yaparken, avatarının etrafında net ve açık bir gösterge olarak bir halka gösterileceği anlamına geliyor. Ayrıca avatara tıklarsanız, içerik oluşturucunun profili yerine doğrudan canlı yayına yönlendirileceksiniz.

YouTube'un Baş Ürün Sorumlusu Neal Mohan, değişikliğin haberini bir tweet'te paylaştı:

Really focused making it easier for users to find livestreams on @YouTube so we're rolling out the Live rings feature on mobile! @YouTubeCreators streaming live will now have a ring around the channel avatar & clicking on the avatar will take you directly to the livestream. pic.twitter.com/QylUbpktum