YouTube, Yeni Özellikleri için İçerik Üreticilerine Ödeme Yapıyor

Dünyanın en popüler video ağı YouTube, yeni özelliklerini tanıtabilmek adına içerik üreticilerine ekstra ödemeler yapıyor. Bunu kullanıcılarına karşı açıklamaktan kaçınan YouTube, yeni özelliklerin kullanılmasını sağlamak için kullanıcılarını teşvik etmek istiyor.

Bloomberg tarafından hazırlanan bir raporda YouTube'un en iyi içerik oluşturucularından bazılarına ücretli abonelikleri ve sohbette sabitlenmiş yorumlar gibi özellikleri kullanmaları, tanıtmaları için ödeme yaptığı ortaya çıktı. İçerik üreticilerin bu özellikleri kullandığını göstererek diğer kullanıcıları da teşvik etmek isteyen ABD'li şirket, bu şekilde daha fazla kazanç sağlamayı hedefliyor.

Ayrıca Facebook ve Instagram'ın çeşitli projelerine (IGTV) karşı ayakta durabilmek ve içerik üreticilerini kaybetmek istemeyen YouTube, kullanıcıların canlı yayınlarda sohbete yorum yapmaları veya Twitch tarzı ücretli üyelikleri kullanmaları için teşvik edici anlaşmalarda bulunuyor. Hangi üreticilerle bu konuda anlaştığı bilinmeyen YouTube koltuğunu sağlama almak istiyor.

Son olarak raporda YouTube'un içerik üreticilerine kısıtlama yapmadığı da ifade edildi. Yani YouTube ile anlaşma sağlayan üreticiler istedikleri platformda yayın yapabiliyor veya takipçileriyle etkileşime geçiyorlar. Bu anlamda içerik sahipleriyle anlaşma yapıp kendine bağlamayan YouTube'un yeni özellikleri teşvik konusunda başarılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.