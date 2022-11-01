YouTube Yeni Primetime Channels Özelliğini Tanıttı

Akış hizmetleri çok yakında YouTube'a geliyor. Şirket, 30'dan fazla hizmetten dizileri ve filmleri doğrudan YouTube arayüzüne getirecek Primetime Channels adlı yeni bir özellik sunuyor. YouTube bu hizmetle birlikte geleceğin TV platformu olma yolundaki hedefine emin adımlarla ilerliyor.

YouTube, lansman için Paramount Plus ve Epix gibi ünlü akış hizmetlerinden The Great Courses ve Magnolia Selects gibi daha niş kitleye hitap eden 35 iş ortağıyla anlaştı. Her biri içerikleriyle birlikte YouTube'a gelecek ve bir YouTube kanalı gibi çalışacak.

Bu videolar YouTube uygulamasının Filmler ve TV bölümünün yanı sıra arama sonuçlarında, önerilerde ve platformun başka yerlerinde gösterilecek. İçeriklere yorum bırakabilir ve videoyu beğenebilir veya beğenmeyebilirsiniz. Normal bir videodan tek farkları ise görüntülenme sayılarının bulunmaması olacak.

İçeriklerin Fragmanlarının Yanı Sıra Kendileri de Artık YouTube'ta

Bu anlaşma aynı zamanda insanların en sevdikleri diziler ve filmler hakkında fragmanları, özetleri ve diğer her türlü içeriği izleyerek zamanlarını YouTube'ta harcamalarını sağlayacak. YouTube, insanların sadece fragmanları değil, sevdikleri içerikle ilgili her şeyi bir platformda toplamanın ne tür bir deneyim sunacağını merak ettiklerini ve bu amaca hizmet etmeyi istediklerini belirtiyor.

Tüm bu planlar aynı zamanda zor bir dengelemeyi de beraberinde getirecek. YouTube'un dizileri ve filmleri başka bir içerik türü olarak entegre etmeyi seçmesi mantıklı ancak kötü bir kullanıcı deneyimi riski taşıyor. Hiç kimse "South Park"ı aramak ve ardından diziye ve filmlere ulaşmak için bir dizi en iyi klip ve içerik oluşturucularla gerçekleştirilen röportajlar arasında gezinmek istemez. (Spotify'ın şarkıların karaoke versiyonlarını arama sonuçlarının en üstüne koyduğu zamanı hatırlıyor musunuz?)

Ancak YouTube tüm resmî içeriğini en üste çekerse bu sefer de diğer içerik oluşturucuları sayfanın oldukça aşağısında kalacak ve gerekli ilgiyi göremeyecekler. Bu iki durum arasındaki dengeyi sağlamak oldukça zor olacak gibi görünüyor.