YouTube, Yeni Reklam Geliri Politikasıyla Yayıncıları Üzecek

YouTube, reklam geliri politikasında radikal bir değişikliğe gitti. Bundan böyle kullanıcıların yaptığı içeriklerden para kazanabilmeleri için iki önemli kriteri yerine getirmesi gerekecek. Peki, YouTube yayıncılardan ne istiyor? Cevabı haberimizde.

Günümüzde birçok insan YouTube üzerinden para kazanmanın hayallerini kuruyor. Fakat orijinal içerik üretmek ve bunu devamlı hale getirmek, sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Türkiye'de günden güne artan YouTuber'lık merakı, bilhassa Z kuşağının ilgisini bu platforma yöneltmiş durumda. Elbette bundaki ana faktörlerden bir tanesi, ülkemizdeki YouTuber'ların birçok genç tarafından rol model alınması.

YouTube, platform üzerinden para kazanma hayalleri kuran insanları üzecek bir değişikliğe gitti. Şirket, video yükleyicilerin reklam geliri elde etmesine yönelik kurallarını sıkılaştırdığını açıkladı. Yani YouTube'dan para kazanmak eskisi kadar kolay olmayacak.

Video üreticilerinin, yaptığı içerikerden gelir elde etmeleri için belli başlı kriterleri yerine getirmesi istenecek. Bu kriterlerin en az 1000 abone sayısı ve içeriğin son bir yılda asgari 4 bin saatten fazla izlenmesi olduğu belirtildi. YouTube'un bir önceki kriterlerine göre, yayıncıların videolardan reklam geliri elde edebilmesi için kanallarındaki içeriklerin 10 bin saatten fazla izlenmiş olması gerekiyordu.

Maunel Olarak Kontrol Edilecek

Youtube'un uygulamaya koyduğu yeni standartların en kilit noktası da platformda reklam ücretinin daha pahalı olduğu en popüler videoların çalışanlar tarafından kontrol edilecek olması. Sadece bu alana odaklanacak 10 bin kişiyi görevlendiren YouTube, Google Preferred servisinde değişikliğe giderek 18-34 yaş aralığındaki izleyicilerin en çok izlediği videolara ek reklamlar verecek.

Değişikliğin Sebebi Logan Paul Olayı

Dünyanın en ünlü sosyal medya fenomenlerinden bir tanesi olan Logan Paul, geçtiğimiz haftalarda Japonya’da intihar etmiş bir kişinin cesedini gösterdiği videoyu 15 milyon takipçisiyle paylaşmış ve büyük bir tepki çekmişti. 22 yaşındaki YouTuber, söz konusu videoyu 24 saatten uzun bir süre yayında tutmuş ve bu süre zarfında video 7 milyondan fazla kez izlenmişti.

Sosyal medya uzmanı Mark Mulligan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Logan Paul olayı gösterdi ki özellikle onun gibi genç yayıncılar, geleneksel medyadaki meslektaşlarının sahip olduğu yapıdan yoksun: bu yayıncıların tavsiye ve rehberlik alacağı yapı eksik" ifadelerini kullandı.

YouTube'un aldığı kararın arkasında Logan Paul olayı olduğunu söyleyen Mulligan, platformda birçok eksiğin olduğunu ve bunun da topluluğa zarar verdiğini söyledi. ABD'li sosyal medya fenomeni Logan Paul, 2016 yılında YouTube'dan 12,5 milyon dolar gelir elde etmişti. Ayrıca Paul'un kendi yarattığı bir markası da bulunuyor.