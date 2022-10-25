YouTube'un Yeni Tasarımında Öne Çıkan Özellikler: Videoları İstediğiniz Kadar Yakınlaştırın

YouTube UX Direktörü Nate Koechley, yayınladığı blog yazısında uygulamanın yeni tasarımına dair değişiklikleri duyurdu. Karanlık mod, yakınlaştırma özelliği ve videonun istenen noktasına daha kolay bir şekilde atlama özellikleri detaylı bir şekilde aktarılıyor.

Ambient Mode, Pinch to Zoom ve Precise Seeking adı verilen özellikler, duyurulan değişiklikler arasında en göze çarpan ve dikkat çeken yenilikler oluyor.

YouTube'un Öne Çıkan Yeni Tasarım Özellikleri

Ambient Mode

Canlı renklerin önceliklendirildiği Karanlık mod (Ambient Mode) yeni tasarımda da destekleniyor. Dinamik renk örneklemesi kullanılan arka plan rengi, video ile otomatik olarak eşleşiyor. Bu sayede kullanıcılar karanlıkta uygulama içerisinde gezinirken daha fazla odaklanabilecek. Renklerin ön plana daha fazla çıkması için bu özellikte ''karanlık'' oranı daha koyu olacak.

Pinch to Zoom

Yeni özellikler arasında en dikkat çekeni ise yakınlaştırma. Videoları izlerken istediğiniz noktayı seçip doğrudan yakınlaştırabilmek mümkün hale geliyor. Ekran yakınlaştırıldığında o karede video akmaya devam edecek. Genellikle eğitim videolarında tercih edilmesi beklenen özellik, iOS ve Android sürümlerinde yayına alındı.

Precise Seeking

Bu özellik ise videoların belirli bir kısmına doğrudan geçiş yapmak isteyen kullanıcıların videoyu geriye veye ileriye sarmasını kolaylaştırıyor. Mevcut kullanımda kırmızı çubuğu ilerletmek çok pratik bir yöntem değil. Precise Seeking özelliği ile ilerleme çubuğu altında videonun tamamı kare formatta görüntülenecek. Video içerikte aranan görüntü bu kareler eşliğinde daha kolay bir şekilde bulunabilecek.