YouTube, Yetişkin Kullanıcılarına Çocuk İçerikleri Öneriyor

YouTube, algoritmada yapılan bir değişiklik sonrasında, çocuklara yönelik içerikleri sınıflandırmaya çalışırken yanlışlıkla bu videoları yetişkinlere de önermeye başladı. Yani YouTube sayfalarınız, aniden çocuklara yönelik içeriklerle dolup taştıysa yalnız değilsiniz.

Birçok YouTube kullanıcısı, video önerilerinde çizgi film ya da tekerleme gibi çocuklara yönelik içeriklerle karşılaşıyor. Bu duruma, Google’ın yaptığı bir algoritma değişikliğinin sebep olduğu söyleniyor.

YouTube’un mevcut kurallarına göre 13 yaşın altındakiler platforma kayıt olamıyor ancak yine de küçük çocuklar arasında YouTube’un oldukça popüler olduğu biliniyor. Ancak masum ve faydalı videoların yanı sıra maalesef platformda çok sayıda kalitesiz ve zararlı çocuk videosu da bulunuyor.

Bloomberg’e göre söz konusu algoritma değişliğiyle, Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC) yatıştırılması, çocuklara yönelik kaliteli içerik sağlayan kanalların öne çıkarılması ve diğer kanalların bastırılması amaçlandı.

Ancak bu amacın dışında istemeden de olsa yetişkin kullanıcıların önceki video izleme alışkanlıkları yok sayıldı ve sayfa akışları renkli çizgi filmlerle dolup taştı. Hatta bir kullanıcı, bu videolarda inatla 'ilgilenmiyorum' seçeneğini işaretlemesine rağmen bir süre sonra bu tür video önerilerinin geri geldiğini söylüyor.

YouTube’ın işe yaramaz videoları eleyerek kaliteli çocuk videolarını ön plana çıkarmak istemesi aslında iyi karar. Ancak algoritmanın yetişkinlere çocuk videoları önermekten bir an önce vazgeçmesi gerekiyor.