YouTube Yıldızına Çocuk Pornografisi Nedeniyle 10 Yıl Hapis Cezası

Eski YouTube yıldızı Austin Jones, reşit olmayan kızları kendisine cinsel içerikleri videolarını göndermeleri için ikna ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Çocuk pornosu üretimi de dahil olmak üzere çeşitli cinsel suçlardan tutuklanmasından önce, 2007 ile 2017 yılları arasında oldukça aktif bir YouTuber ve müzisyen olan Austin Jones, çıkarıldığı mahkemede suçlu bulundu.

2016 ve 2017 yıllarında, 14 yaşından küçük 6 tane kızı "kendisinin en büyük hayranı" olduklarını ispatlamaları için cinsel içerikli videolarını göndermeleri için ikna ettiği ortaya çıkan Jones, 2017'den bu yana parmaklıklar arkasında yaşıyor.

Yeniden hakim karşısına çıkan 26 yaşındaki Jones, çocuk pornografisi sebebiyle 10 yıl hapse mahkum edildi.

Bir dönem YouTube’un zirvesinde olan Jones’un kanalında 540.000 abonesi ve 20 milyondan fazla izlenmesi vardı. Reşit olmayan takipçilerinden uygunsuz videolar istediğine dair çıkan haberlerin ardından 2015 yılında bir özür videosu yayınlayan eski YouTuber, asla bundan daha ileri gitmediğini iddia etmişti.

Jones ayrıca 30’dan fazla reşit olmayan takipçisini kendisine cinsel içerikli fotoğraflar veya videolar göndermeleri için ikna etmeye çalıştığını da itiraf etmişti.

Video paylaşım platformu YouTube, Şubat ayında çocuk pornografisinden suçlu bulunan Jones’un kanalını “topluluk kurallarını ihlal ettiği” gerekçesiyle kaldırmıştı.