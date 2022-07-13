YouTube Yorumları Dolandırıcıların Yeni Aracı Haline Geldi
Giderek artan siber dolandırıcılık vakaları YouTube yorumlarına kadar ulaşmış durumda. İşte dolandırıcıların yeni yöntemi!
Kripto paralar çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bu alandaki istikrarsızlık nedeniyle kripto dolandırıcıları kurbanlarını avlamanın yeni yollarına yöneldiler. Birçok uzmanlar, saldırganların YouTube'da sahte kripto hizmetlerini tanıttığı yasa dışı bir plana tanık oldu. Popüler videolara yorum bırakarak ucuz kripto parayla ilgilenenlere ulaşmaya çalışıyorlar ama tabii ki bu bir aldatmaca.
Dolandırıcılar, YouTube'da trend olan videoları seçiyor ve kripto pazarında sahte bir "ihlali" teşvik eden yorumlar bırakıyorlar. Mesajlarını daha görünür kılmak adına, yorumlardaki istatistikleri değiştirmek için yorumlarını en tepeye taşıyacak bot yanıtlar yerleştiriyorlar.
Yorum, izleyicileri yazarın kendi YouTube kanalını ziyaret etmeye ve sözde bir döviz kuru hatasından nasıl yararlanılacağına ilişkin talimatlar anlatan bir video izlemeye teşvik ediyor. Kullanıcılar bu videonun kanalda yayınlanan tek video olduğunu fark etmeyebiliyor.
Bu uydurma videoda döviz kuru satırlarındaki düzenlemeler çıplak gözle bile görülebiliyor. Yorumlar sevindirici geri bildirimlerle dolduruluyor. Videonun altındaki bağlantı, sahte bir borsa sitesine yönlendiriyor. Kullanıcı açıklamada yer alan web sayfasına ulaştığında, kurban Bitcoin takas etmek için düzenlenmiş bir platformla karşılaşıyor ve bunu kullanırsa, hizmet sahte olduğu için bu parayı bir daha asla göremiyor.
Dolandırıcılığı önlemek ve kişisel verileri gizli tutmak için uzmanlar aşağıdaki ipuçlarını öneriyor:
Dolandırıcılığı Önlemek Adına Önemli İpuçları
- Herhangi bir bağlantı tıklamadan önce kontrol edilmelidir. URL'yi önizlemek ve yazım hatalarını veya diğer düzensizlikleri aramak için fareyle üzerine gelinmelidir. Yalnızca güvenli bağlantı üzerinden kullanıcı adı ve parola girmek de iyi bir uygulama oluyor. Site URL'sinden önce, siteyle bağlantının güvenli olduğunu gösteren HTTPS ön eki aranmalıdır.
- Bazen sahte e-postalar ve web siteleri tıpkı gerçekler gibi görünebilir. Özellikle bağlantılarda büyük olasılıkla yazım hataları olacaktır. Bununla birlikte bağlantılar, geçerli bağlantılar gibi görünecek şekilde gizlenebilmektedir ve sizi yasal sitenin kimliğine bürünerek farklı bir sayfaya yönlendirebilmektedir.
- Verilerinizi ve mali durumunuzu korumak için çevrimiçi ödeme ve ödeme sayfasının güvenli olduğundan emin olunmalıdır. Web sayfasının URL'sinin normal HTTP yerine HTTPS ile başlayıp başlamadığı kontrol edilmelidir. URL'nin yanında kilit simgesi olmasına dikkat edilmelidir. Bazı tarayıcılarda adres çubuğu yeşile dönmektedir. Bu özellikler yoksa devam edilmemelidir
- Ziyaret edilen URL'nin güvenliğini kontrol etmeye yardımcı olabilecek, finansal bilgiler dahil olmak üzere hassas verilerin çalınmasını önleyecek, siteleri korumalı bir kapsayıcıda açma olanağı sağlayan güvenilir bir güvenlik çözümü kullanılmalıdır.
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