YouTube Yorumları Dolandırıcıların Yeni Aracı Haline Geldi

Kripto paralar çalkantılı bir dönemden geçiyor. Bu alandaki istikrarsızlık nedeniyle kripto dolandırıcıları kurbanlarını avlamanın yeni yollarına yöneldiler. Birçok uzmanlar, saldırganların YouTube'da sahte kripto hizmetlerini tanıttığı yasa dışı bir plana tanık oldu. Popüler videolara yorum bırakarak ucuz kripto parayla ilgilenenlere ulaşmaya çalışıyorlar ama tabii ki bu bir aldatmaca.

Dolandırıcılar, YouTube'da trend olan videoları seçiyor ve kripto pazarında sahte bir "ihlali" teşvik eden yorumlar bırakıyorlar. Mesajlarını daha görünür kılmak adına, yorumlardaki istatistikleri değiştirmek için yorumlarını en tepeye taşıyacak bot yanıtlar yerleştiriyorlar.

Yorum, izleyicileri yazarın kendi YouTube kanalını ziyaret etmeye ve sözde bir döviz kuru hatasından nasıl yararlanılacağına ilişkin talimatlar anlatan bir video izlemeye teşvik ediyor. Kullanıcılar bu videonun kanalda yayınlanan tek video olduğunu fark etmeyebiliyor.

Bu uydurma videoda döviz kuru satırlarındaki düzenlemeler çıplak gözle bile görülebiliyor. Yorumlar sevindirici geri bildirimlerle dolduruluyor. Videonun altındaki bağlantı, sahte bir borsa sitesine yönlendiriyor. Kullanıcı açıklamada yer alan web sayfasına ulaştığında, kurban Bitcoin takas etmek için düzenlenmiş bir platformla karşılaşıyor ve bunu kullanırsa, hizmet sahte olduğu için bu parayı bir daha asla göremiyor.

Dolandırıcılığı önlemek ve kişisel verileri gizli tutmak için uzmanlar aşağıdaki ipuçlarını öneriyor:

Dolandırıcılığı Önlemek Adına Önemli İpuçları