YouTube Yorumlarına Beklenen Özellik Nihayet Geliyor!

YouTube'daki taciz ve nefret içerikli yorumlar gerek YouTube gerekse içerik oluşturucular ve kullanıcılar için giderek daha büyük sorunlar hâline geldi. Şirket daha önce, daha düşünceli olabilmeleri için yorumlarını paylaştıkları anda bir uyarıyla karşılaşmaları gibi özellikler sunarak bu durumu azaltmaya çalıştı. Şimdi ise YouTube, bu tür kişileri taciz edici yorumları nedeniyle daha agresif bir şekilde uyaracak ve daha geniş eylemler gerçekleştirecek yeni bir özellik sunuyor.

YouTube, platformun kurallarını ihlal ettiği için kötü niyetli yorumları kaldırılan kişilere bir bildirim göndereceğini söylüyor. Bildirimi almasına rağmen bir kullanıcı kötü niyetli yorumlar göndermeye devam ederse hizmet 24 saat boyunca daha fazla yorum göndermesini yasaklayacak. Şirket, bugün kullanıma sunulmadan önce özelliği test ettiğini ve bildirimlerin ve zaman aşımlarının önemli ölçüde başarılı olduğunu bulduğunu söyledi.

Taciz ve Nefret İçerikli Yorumlara Yeni Yaptırımlar Uygulanacak

Şu anda taciz ve nefret içerikli yorum tespiti yalnızca İngilizce yorumlar için kullanılabilir ancak akış hizmeti gelecekte daha fazla dili dâhil etmeyi planlıyor. Şirket, "Hedefimiz, hem içerik oluşturucuları yorumlar yoluyla topluluğu olumsuz etkilemeye çalışan kullanıcılardan korumak hem de yorumları politika ihlalleri nedeniyle kaldırılmış olabilecek kullanıcılara daha fazla şeffaflık sunmak ve topluluk kurallarımızı anlamalarına yardımcı olmayı ummak." dedi.

Bir kullanıcı, yorumunun yanlışlıkla kaldırıldığını düşünüyorsa geri bildirimlerini paylaşabilecek ancak şirket, geri bildirimlere baktıktan sonra yorumları geri yükleyip yüklemeyeceğini söylemedi.

Şu anda Dünya çapında pek çok platform, taciz ve nefret içerikli yorumların yayılmasını engellemek için bir dizi proje ve yapay zekâ çalışmaları yürütüyor.