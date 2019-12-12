YouTuber Arkadaşını Öldürdüğünü İtiraf Etti

Kuzey Kıbrıs'ın Girne şehrinde çok ilginç ve kan donduran bir olay yaşandı. Tatil için Kahramanmaraş'tan Girne'ye giden Halil Karakız ve YouTuber Arif Göçek arasında anlaşmazlık çıktı.

YouTuber Can Aldı! Kan Donduran Olay

Girne Antik Limanı'nda Halil Karakız ve YouTuber Arif Göçek arasında nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma uzadı iki taraf da sinirlerine hakim olamadı. Aşırı alkollü olan Arif Göçek, Halil Karakız'ın başına taş ile vurdu ve denize attı.

Yaşanılanların ardından YouTuber Arif Göçek, olay yerinden uzaklaştı ve evine gitti. Evinden polis ekiplerini telefon ile arayan Göçek, arkadaşının ailesi ile kavga ettiğini "kendine iyi bak. Sen benim en iyi arkadaşımsın" deyip, kayalara doğru yürüyerek kendini boşluğa bıraktığını" söyledi. Polis ekipleri olay yerine gitti.

Olaydan bir gün sonra Halil Karakız'ın cesedi kayalıklara sıkışmış halde bulundu. Yapılan otopside Halil Karakız'ın başına sert bir cisim ile vurulduğu ortaya çıktı. Polis ekipleri ihbarı yapan Arif Göçek'i gözaltına aldı. Gözaltına alınan Göçek mahkemeye sevk edildi. Göçek'in cinayeti işlediğini itiraf ettiği açıklandı.