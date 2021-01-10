Bir YouTuber, Batman’in Kancalı Silahını Yaptı!

Teknoloji son birkaç yıla kıyasla oldukça gelişmiş olsa da gerçek dünyadaki araçlar ile kurgu dünyasındaki araçlar henüz yarışabilecek bir hale gelebilmiş değil. Örneğin Star Trek filmindeki ışınlanma teknolojisi henüz gerçek hayatta kullanılamıyor. Kurgu dünyasında ışınlanma gibi teknolojilerin aksine Batman’in kanca silahı gibi geliştirmesi mümkün araçlar da bulunuyor. “Kendin Yap” türündeki videoları ile tanınan bir YouTuber tarafından geliştirilen silahın tüm ayrıntıları haberimizde.

Batman’in Kanca Silahı Nasıl Geliştirildi?

Kancalı silah, kurgu dünyasında tüm zamanların en popüler silahlarından bir tanesidir. Batman’in filminde, video oyunu serisi Arkham, Just Cause ve Apex Legends gibi video oyunlarında yer verilen silahın bir benzeri de gerçek hayata uyarlandı. YouTube’da yayımladığı “DIY” videoları ile tanınan YouTuber, Batman’in kancalı tabancısını nasıl geliştirdiğini ve çalışma biçimini aşama aşama anlattı.

Proje üzerinde bir yıl boyunca çeşitli çalışmalar gerçekleştiren YouTuber en nihayetinde normal bir tabancanın Batman filmlerindeki gibi bir silaha dönüştürdü. YouTuber’ın geliştirmiş olduğu silah oldukça gelişmiş görünüyor. YouTuber silahı yapmak için mühendislik becerilerinden yardım aldı.

Bu tür bir silahı geliştiren ilk kişi elbette ki kendisi olmadı. YouTube takipçileri ile paylaştığı video içeriğinde bu silahın daha önce birçok “Kendin Yap” türünde videolar üreten içerik oluşturucusunun hatta ticari şirketlerin bu silahın farklı şekillerde geliştirdiğini söyledi. Silahın daha önce yapılmış çok fazla benzeri olsa da geliştirdiği kanca silahının diğerlerinden ayrılmasına yardımcı olan bazı farklılıkların olduğunu da dile getirdi.

YouTuber’ın silahını önceki silahlardan ayıran en önemli nokta, kullanıcıların kemerlerine herhangi bir şey takmasına gerek olmamasıdır. Built IRL isimli kanalda paylaşılan videodaki silah doğrudan silah kullanıcısının koluna oturtulması ile kullanılıyor. Aynı zamanda farklı ağırlıkta insanların tırmanmasını sağlamak için 10.000 W gücünde bir motora sahip. Bu silahı diğer silahlardan ayıran şeyler bunlarla da bitmiyor. Kullanıcı tırmanma hızını ve yönünü cihazda yer alan küçük tekerlek sayesinde ayarlayabiliyor.

Silahın bu kadar eşsiz özelliklere sahip olmasına rağmen filmlerde ve oyunlarda olduğu gibi dış mekanda kullanılamayacağını belirtmek gerekiyor. YouTuber, silahı çeşitli zamanlarda çeşitli yerlerde denedi ve ağırlık dağılımında yaşanan sorunlardan ötürü silahı kontrol etmenin oldukça zor olduğunu söyledi. Silahın güvenli bir şekilde kullanabilmesi için kapalı bir ortamın daha uygun olduğunu belirtti.