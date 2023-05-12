YouTuber Bilerek Uçağını Düşürdü: "İzlenme İçin Yaptım!"

Maceracı kimliğiyle tanınan ve ekstrem sporları yaptığı videolarını paylaşan ABD'li YouTuber TrevorJacob, geçtiğimiz sene çektiği bir video sebebiyle hakim karşısına çıktı. YouTube'a yüklediği videoda bilerek uçağını düşüren Jacob'a Federal Havacılık İdaresi tarafından soruşturma açıldı.

Videodaki kurguya göre ilk 1.5 dakikalık bölümde beklenmedik bir şekilde motorunun yavaşlamaya başladığını belirten Jacob, zorunlu olarak uçaktan atladığını söylüyor. Ancak bulgular bunun tam tersini gösteriyor.

İzlenme ve Para İçin Yaptığını İtiraf Etti

TrevorJacob'ın en çok izlenen videoları arasında yer alan "Uçağımla Kaza Yaptım" videosu, toplamda 3,4 milyon görüntülenme aldı. Jacob, videoda uçaktaki arıza sonrası atlayış yaptıktan sonra uçağın enkazına ulaşmaya çalıştığı zorlu bir yolculuk geçiriyor.

Tartışma yaratan video sonrasında yetkililer hemen harekete geçti ve kaza hakkında soruşturma açtı. İlk elde edilen bulgulara göre arıza sırasında yetkililerle herhangi bir bağlantı kurmayan Jacob, kasıtlı olarak uçağı düşürmek ve halk sağlığını tehdit etmekle suçlandı.

Mahkemeye kazanın yaşandığı yeri tekrar bulamayacağını söyleyen Jacob'ın planları ortaya çıktı. Buna göre uçağı bilinçli olarak düşüren Jacob, helikopteri olan bir arkadaşıyla anlaşma yaparak uçak enkazını kaza sonrasında topladı ve bir hangarda parçalara ayırdı.

Jacob iddiaları başlangıçta kabul etmese de Ars Technica'nın haberinde yer alan bilgilere göre anlaşma yapmak için itiraflarda bulundu. Buna göre daha fazla izlenme ve para için uçağını düşürdüğünü söyleyen Jacob, yaptığı hatanın farkında olduğunu ve pişman olduğunu söyledi.

Henüz mahkeme sonuçlanmadı. Ancak itiraflar çerçevesinde YouTuber'ın 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanması bekleniyor.