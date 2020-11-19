Bir YouTuber, CoD: Black Ops Cold War’da Rekor Kıracakken Oyun Hatası Aldı!

Bir YouTuber, CoD: Black Ops Cold War’da rekora doğru giderken hiç beklemediği bir anda oyun hatası ile karşılaştı. Dünya genelinde beğenilerek takip edilen Call of Duty yayıncılarından NoahJ456’nın 6 saat boyunca sergilediği performans, oyun hatası yüzünden hiçbir işe yaramamış oldu.

YouTuber’a CoD: Black Ops Cold War’da Rekor Kırdırmayan Hata

NoahJ456 isimli bir YouTuber tarafından yapılan bir canlı yayında Call of Duty: Black Ops Cold War oyununda bir rekor denemesi yapıldı. YouTube’da yayın yapan oyuncu, altı saatlik performansının sonunda hüzünlü son ile karşılaştı. Oyuncunun önüne çıkan bir hata, rekor kırma girişiminin yarıda kesilmesine yol açtı.

NoahJ456’nın başlangıçtaki hedefinde CoD: Black Ops Cold War’ın zaman zaman sinir bozucu hale gelebilen zombi modunda 256. turu (oyunun son turu) bitirerek oyun modunu tamamlamak ve yeni bir rekorun altına daha imza atmak vardı ancak oyunda beklemediği bir hata önüne gelince işler pek de beklediği gibi gitmedi.

Yayıncı, izleyicilerinden birinin zombi oyun modundaki sorunlar nedeniyle zaman zaman ani kesintiler meydana geldiğine ilişkin yazdığı mesajı okuduktan sonra uzun bir süre bekledi ve o mesajı okuduktan bir süre sonra sunucu hatası yüzünden önüne önce siyah ekran sonra da hata mesajı geldi. Oyuncu, karşılaştığı hata sonrasında “Benimle dalga mı geçiyorsun?” dedi ve bir süre boyunca konuşmadan etrafı izledi.

Oyuncular, Noah’ın yayınının izlemesi oldukça zor bir yayın olduğunu ifade etti. Yeni zombi modunu denemişseniz muhtemelen ilk 20 bölümü geçtikten sonra çıtayı 200’e çıkarmanın ne kadar zor olduğunu anlamaya yavaş yavaş başlamışsınızdır. Yalnızca zombileri öldürerek ilerlediğiniz bu oyun modunda zorluk seviyesi giderek katlandığı için Noah’ın oyun boyunca sahip olduğu sabrınız yoksa çözümü belirli bir noktadan sonra oyun modundan ayrılmakta bulabilirsiniz.

Yayıncının rekora ulaşması an meselesiydi ancak sunucu tarafında meydana gelen sorunlar, başarıya ulaşmasının önünde büyük bir engel oldu. Siz YouTuber Noah’ın başına gelenler hakkında neler düşünüyorsunuz? Noah’ın başına gelenler hakkındaki tüm görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.