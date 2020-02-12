YouTuber Enes Batur, Abone Rekoru Kırdı! İşte Abone Sayısı

YouTube'da çektiği videolarıyla kısa zamanda fenomen haline gelen Enes Batur, yeni bir abone rekoru kırdı. Gelin hep beraber Enes Batur'un kaç milyon abonesi var yakından bakalım.

Enes Batur, 12 Milyon Aboneye Ulaştı

5 yıldır YouTube'a içerik üreten Enes Batur an itibariyle 12 milyon aboneyi geçti. 20 yaşında olan Enes Batur kanalında hemen hemen her türde içerik yapabiliyor. Türkiye'nin en büyük YouTube kanallarından bir tanesi olan Enes Batur'un abone sayısı Ankara ve izmir'in toplam nüfusundan daha fazla.

Ünlü YouTuber Enes Batur geçtiğimiz günlerde çıkardığı Dolunay isimli şarkı ile gündeme oturmayı başarmıştı. Hemen aşağıdan Enes Batur'un Dolunay isimli şarkısına ulaşabilirsiniz. YouTube Türkiye'nin en çok kazanan isimlerinden bir tanesi olan Enes Batur, 5 ay önce çalıntı video iddiasıyla gündeme gelmişti Çalıntı içerikleri ortaya çıkaran JTonYouTube isimli kanal Enes Batur hakkında bir video oluşturmuştu.

Enes Batur'un YouTube kanalına burada yer alan bağlantıdan ulaşabilir ve hemen aşağıda yer alan bağlantıdan da YouTube'u cihazınıza ulaşabilirsiniz.