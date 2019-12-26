YouTuber Enes Batur Öldü Mü? Sosyal Medya Karıştı

YouTube'da çektiği videolar ile ünlenen Enes Batur'un hayatını kaybettiği iddiaları sosyal medya gündemine oturdu. Kullanıcılar Twiiter'da #AllahRahmetEylesinEnesBatur hastagi ile tweet atmaya başladı.

Enes Batur Yaşıyor Mu?

Twiiter'da kullanıcılar Enes Batur'un öldüğünü iddia ederek paylaşım yapmaya başladı. Paylaşımlar kısa süre içerisinde Türkiye gündemine girdi.

Enes Batur, kullanıcıların yaptığı paylaşımlar üzerine bir açıklama yaptı. Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Enes Batur, "Millet kafayı yemiş ne alaka ölmedim daha yeni başlıyoruz" dedi.

#AllahRahmetEylesinEnesBatur

Millet kafayı yemiş ne alaka ölmedim daha yeni başlıyoruz ;) — Enes Batur (@enesbatur00) December 25, 2019

Şu anda Enes Batur'un YouTube'da 11.5 milyon abonesi bulunmakta ve bu sayı her geçen saniye artmakta. Ünlü YouTuber Enes Batur geçtiğimiz günlerde çıkardığı Dolunay isimli şarkı ile gündeme oturmayı başarmıştı. Hemen aşağıdan Enes Batur'un Dolunay isimli şarkısına ulaşabilirsiniz.

YouTube Türkiye'nin en çok kazanan isimlerinden bir tanesi olan Enes Batur, 5 ay önce çalıntı video iddiasıyla gündeme gelmişti Çalıntı içerikleri ortaya çıkaran JTonYouTube isimli kanal Enes Batur hakkında bir video oluşturmuştu.