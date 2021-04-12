Kafalar hapse mi girdi? Kafalar hapse mi girecek? Ünlü YouTuber grubu Kafalar'a hapis cezası verildi. Çektikleri videolar ile YouTube Türkiye'nin en popüler kanallarından bir tanesi olan, Kafalar grubu hapse girmeyecek. Konu hakkındaki detayları bir araya getirdik.

Kafalar Hapse Mi Girdi? Kafalar Hapse Mi Girecek?

Kafalar grubuna YouTube'da yayınladıkları "100 Bin TL ile 1 Gün Geçirmek" isimli video nedeniyle iddianame hazırlanmıştı. Video içerisinde yasa dışı bahis ve kumar sitesinin reklamının yapıldığı ile ilgili dava açılmıştı. Bugün İstanbul 50. Asliye Ceza Mahkemesi’nde karar duruşması gerçekleşti.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, duruşmada sanıkların avukatları yer aldı.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5’ inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle ayrı ayrı 10’ar ay hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin’in avukatı "Suçun manevi unsuru olan kasıt oluşmamıştır. Suçun maddi unsurlarından olan reklam ve teşvik fiilide müvekkillerim tarafından işlenmemiştir. Müvekkillerimin beraatini talep ediyorum" cümlelerine yer verdi.

Sanık Arda Kofoğlu’nun avukatı ise "Suçun maddi ve manevi unsurları oluşmamıştır. Müvekkilim söz konusu videoda zaten yer almamıştır. O dönem videoda bulunan kişilerin menajerliğini yapmaktadır. Bununla birlikte videoda yayınlanan reklamdan kar edildiğine dair delil bulunmamaktadır" dedi.

Kafalar Hapse Mi Girecek?

Mahkeme, 7258 sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkındaki Kanunun 5’ inci maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle 4 sanığı 10’ar ay hapis ve 80’er lira adli para cezasına çarptırdı.

Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bilal Hancı, Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Arda Kofoğlu hapse girmeyecek.

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