YouTuber, Köpek Balıkları ile Tehlikeli Bir Oyun Oynadı

Birçok kişinin görmemesine rağmen belki de en fazla korktuğu canlılardan birisinin de köpek balıkları olduğunu söyleyebiliriz. Eski NASA mühendisi olan bir youTuber, köpek balıkları ile son derece tehlikeli bir işe kalkıştı. Bu gerilim dolu dakikaları izleyince muhtemelen yerinizde duramayacaksınız.

Eski bir NASA mühendisi olan Mark Rober, köpek balıklarının kana ve idrara geldiğini test etmek istedi. Muhtemelen filmlerde bir yerde kan olunca köpekbalıklarını o bölgede doluştuğuna şahit olmuşsunuzdur. Bu YouTuber gerçekten de böyle bir şeyin olup olmadığını test etmek istedi.

İzleyiciler köpek balıklarını görünce heyecanlandılar

Öncelikli olarak inek kanını denize bırakan YouTuber, daha sonradan köpek balıklarının nasıl bir tepki vereceğini izledi. Hemen ardından insan idrarını da attı ve köpek balıklarının aslında pek de saldırgan bir tepki vermediğini gördü.

Böylece neredeyse çok uzun bir zamandır devam eden köpek balığı ve kan efsanesi de sonlanmış oldu. Filmlerde muhtemelen olayı çok daha gerilim dolu hale getirmek için böyle bir senaryo uydurulmuştu.

Video milyonlarca kişi tarafından beğeniyle izlendi ve paylaşıldı. Sizler için aşağıya bu tehlikeli videoyu bıraktık. Videoyu izledikten sonra düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.