YouTuber'lar Vergi Konusunda Sıkı Denetime Giriyor

YouTube üzerinde videolar yayınlayarak gelir elde edenler için yeni vergi düzenlemesi hayata geçirilmeye hazırlanıyor. Gelir Vergisi Kanunu üzerinde yapılan düzenleme sonrasında 500 bin TL üzerinde gelir elde eden internet fenomenleri, defter tutacak, fatura kesecek ve yıllık beyannamede bulunacaklar.

Değişen Gelir Vergisi Kanunu sonrasında sosyal medya fenomenleri ve telifle para kazanan kişilere vergi zorunluluğu getirildi. Youtube ve diğer platformlardan para kazananlar ise senaryo ya da kitap yazma gibi işlerden telif geliri elde edenler, gelirlerinin 500 bin lirayı geçmesi durumunda vergiye tabi olacakları söylendi.

Yeni Gelir Vergisi Kanunu’nun 37. maddesi gereğince, sosyal medya üzerinden kazanılan paralar, ticari gelir olarak nitelendirilmeye başlandı. Yani, bu işle uğraşanlar defter tutacak, fatura kesecek, yıllık beyanname verecek, her ay KDV ve muhtasar beyanname vermek zorunda kalacaklar. Milliyet'ten Hanife Saş'ın haberine göre; serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Erhan Çağşırlı, YouTuber’ların önceden beri vergi mükellefi olmalarına dair kanun bulunduğunu ancak Gelir Vergisi Kanunu’nun 18. maddesinde telif kazançlarının istisna tutulduğunu anımsattı.

Çağşırlı, “Bu madde yanlış yorumlanıyordu. Yeni değişiklikle 37. madde açıklayıcı oldu. Telif kazançları 500 bin TL’yi geçenler normal gelir vergisi mükellefi olacak. Tüccar gibi gelir defteri tutacak, fatura ve fiş düzenleyecek. Bu sadece YouTuber’ları değil bütün telif kazancı sağlayanları kapsıyor. Yönetmen, sinemacı, senaryo yazarı, şair, yazar gibi telifle çalışanlar buna dahil. Önceden bunlar kapsam dışındaydı. Telifli kazançlara sınır getirildi. 500 bin TL’den fazla kazananlar mükellef oldu. Önceden 1 milyon TL de kazansanız telif sayılıyordu” diye konuştu.

Sosyal medya fenomenlerinin önceden beri vergiye tabi olduğunu aktaran Çağşırlı, “Maliye’nin görüşü ilk YouTuber’lık ortaya çıktığından beri ticari kazanç olduğu yönündeydi. Kanunen de destekleniyordu. Ancak inceleme ve denetim azdı. Şimdi Maliye incelemeleri artırdı. Hatta geriye dönük de vergi alınıyor. 2016, 2017 ve 2018 kazançları da denetime tabi tutuluyor” dedi. Çağşırlı, Türkiye’de vergiye tabi 1000 civarı YouTuber olduğunu tahmin ettiklerini dile getirerek, ayda 10 bin TL de, 1 milyon TL de kazanan bulunduğunu ancak ortalama kazancın 100 bin TL olduğunu kaydetti.