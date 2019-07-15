YouTuber Reynmen, Rekorun Yeni Sahibi Oldu

YouTuber Reynmen, yeni şarkısı 'Ela' ile önemli bir başarı elde etti. Büyük ses getiren yeni şarkının klibi YouTube’da kısa sürede 13 milyondan fazla kez izlendi. Böylece Reynmen, Aleyna Tilki’yi tahtından etmeyi başardı.

Reynmen’in 'Derdim Olsun' adlı önceki şarkısının klibi, YouTube’da 220 milyondan fazla kez izlenmişti. 'Ela' adlı yeni şarkısının klibi de 10 dakikada yaklaşık 1 milyon izlenmeye ulaştı ve kısa sürede YouTube trend listesinde ilk sıraya yerleşti.

Şimdiye kadar YouTube’da ilk gün en çok izlenme rekoru Aleyna Tilki’deydi. Ancak Reynmen’in 'Ela' ve 'Derdim Olsun' adlı yeni şarkıları ilk 24 saatte en çok izlenen klipler sıralamasında ilk 2 sıraya yerleşti ve böylece rekorun yeni sahibi Reynmen oldu.

YouTube'da 4.5 milyon abonesi ve Instagram'da da 5.5 milyon takipçisi bulunan Reynmen son dönemlerde oldukça popüler.

Aleyna Tilki Konuştu

Reynmen’in bu başarısı sonrasında tüm gözler Aleyna Tilki’ye çevrilmişti. Genç popçu, bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Neden ‘Çomar Show’ deyince Reynmen’e ithafen söylediğimi sandınız ki? Üzüldüm. Sosyal medyada artık çok tıklanıyoruz ve bazı dinamikleri değiştiriyoruz. Diğer insanlara sosyal medyada böyle bir güç olduğunu gösteriyoruz.

Hiçbiriniz inanmak istemese de bu gerçek bir başarıdır. Üstelik başarı tesadüfen ya da öylesine olmaz. Hikayen büyükse, kalbin büyükse yaratıcı da bir o kadar büyük bir başarıyla seni ödüllendirir.

Ben çok tıklandığımda böyle düşündüm. Başarılıları başarmışlar anlar. Tarzlarımız farklı olsa da başarı başarıdır. Hiç laf etmeyin."

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