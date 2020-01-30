YouTuber Ruhi Çenet, Corona Virüsü için Çin'e Gidiyor!

Dünyaca ünlü YouTuber Ruhi Çenet, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Corona virüsünü incelemek için Çin'e gidiyor.

Ruhi Çenet, Çin'e Gidiyor

YouTube'da 4 milyonun üzerinde abonesi bulunan ve çektiği videolar ile tanınan Ruhi Çenet, yayınladığı videoda "Corona virüsünü daha iyi anlayabilmek ve takipçilerine doğru bilgileri aktarabilmek için Çin'e gidiyorum" dedi.

İlk durağının Hong Kong olacağını söyleyen Ruhi Çenet, benden 4 gün haber almazsanız elçiliğe haber verin açıklamasında bulundu. Videoyu izleyen kullanıcılar Ruhi Çenet'e "Çin'e gitme" mesajları göndermeye başladı. Hemen aşağıdan Ruhi Çenet'in yayınlamış olduğu videoyu izleyebilirsiniz.

Paylaşılan son bilgilere göre Corona virüsünden şu anda toplamda 80 kişi hayatını kaybetti. Corona virüsüne yakalananların sayısının 2.744'e yükseldiği açıklandı. Hong Kong’da 8, Makau’da 5 ve Tayvan’da 4 vaka tespit edildi.

Bilim insanları yaptıkları açıklamalarda Corona virüsünün yarasalardan değil de yılanlardan ortaya çıktığını söyledi. Yılanların yarasa avlayarak beslendiğini söyleyen bilim insanları, virüsün yarasalardan yılanlara, sonra da insanlara geçtiğini düşünüyoruz dedi.

Virüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Uzmanlar hastaların evlerinden çıkmamalarını ve kalabalıktan kaçınmalarını söylemekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın!

Ruhi Çenet'in Çin'e gidiyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!