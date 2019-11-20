YouTuber Şeyda Erdoğan Babasından Şikayetçi Olduğunu Açıkladı

Çektiği videolar ile geniş bir hayran kitlesi edinen Şeyda Erdoğan yaptığı açıklama ile babasından şikayetçi olduğunu açıkladı. Istagram ve Youtube'da milyonlarca takipçisi bulunan Şeyda Erdoğan yaptığı açıklama ile sosyal medyada gündeme girdi.

Şeyda Erdoğan Babası Hakkında Suç Duyurusunda Bulunacak!

Şeyda Erdoğan Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada babası ve ailesi tarafından tehditler almaya başladığını söyledi. Şeyda Erdoğan açıklamasının devamında şu cümlelere yer verdi:

"1 yıl önce annem ve babam çekişmeli olarak boşandı. Adli süreçlerin sonuna geldik. Adli süreçlerde biz hep haklı taraf olduk. Bu yüzden babam ve ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandık. Böyle şeyler karşısında asla susmam. Bir kadının dışında bir evlat olarak ailemi asla ezdirmem. Bu süreç yine adliyeye taşınacak. Ben buradan açıklama yapmak istiyorum. Babam ve ailesi tarafından tehdit edilmeye başlandık. Ben avukatım ile beraber en kısa sürede bunları adli sürece dökeceğiz. Adli süreç ne zaman olur bilmiyorum ama biz tehdit almaya başladık."

Şeyda Erdoğan açıklamasının sonunda "bu süreç içerisinde bir şey olursa ilk şüphelenilmesi gereken kişiler babam ve ailesidir" dedi. Şeyda Erdoğan'ın açıklamasını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.