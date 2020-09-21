YouTuber Tayfun Demir Tutuklandı! İşte Detaylar

Kendisini ölmüş gibi gösteren ve çeşitli suçlardan 52 yıl hapis cezası bulunan YouTuber Tayfun Demir, gözaltının ardından tutuklandı. Hakkında dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik ve organ satışı gibi suçlardan 52 yıl 15 gün hapis cezası olan Tayfun Demir, Muğla'da yakalandı.

YouTuber Tayfun Demir Yakalandı

Sahte belgelerle kendini 13 yıl önce ölmüş gibi gösteren Youtuber Tayfun Demir polis ekiplerinin 6 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu yakalandı. 38 yaşındaki Demir'in sosyal medya paylaşımları incelendi. Demir'in Muğla'nın Menteşe ilçesinde olduğunu tespit edildi.

Müstakil eve düzenlenen operasyonla yakalanan Tayfun Demir polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı. Sosyal medya fenomeni Tayfun Demir'in YouTube kanalında 434 bin abone bulunuyor.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!