Youtuber, Uçan Elektrikli Süpürge İcat Etti

Youtuber’ların ilginç şeyler deneyip keşfettiklerine zaman zaman tanık olsak da bir Youtuber'ın uçan süpürge yapması pek çok kişinin aklına gelmezdi. Ancak Youtuber Peter Sripol uçan elektrikli süpürge yaparak şimdiye kadar yapılmamış olan bir icat ortaya çıkarmış oldu.

Sripol, uçan süpürge yapabilmek için öncelikle Amazon üzerinden 100 dolardan daha ucuz bir süpürge satın aldı. Sonrasında ise çok da karmaşık olmayan elektronik ekipmanlar ile süpürgeyi modifiye etti. Süpürge ile igili olarak yapım aşamalarını ve nasıl kullanıldığını ise Youtube kanalında paylaştı.

Her ne kadar Sripol’un süpürgesini internetten satın alamayacak olsanız da yapım aşamalarını izleyerek kendi uçan süpürgenizi yapabilirsiniz. Bunun için ise tamir işinden az çok anlamanız ve ucuz bir süpürge bularak elektronik ekipmanlar satın almanız gerekiyor. Bu sayede sizin de kendi uçan süpürgeniz olabilir.

Uçan elektrikli süpürge şimdilik kullanılışlı bir alet olmasa da Sripol’un fikri üreticilere ilham kaynağı olabilir ve kendi uçan süpürgelerini geliştirmeleri için harekete geçmelerini sağlayabilir.